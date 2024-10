M5S di Somma Vesuviana : “Il consigliere Esposito non ci rappresenta, avviata la procedura di espulsione”

Riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere Esposito non ci rappresenta. È espressione di un gruppo che ora si colloca in Fratelli d’Italia!

Il Movimento 5 Stelle nasce e si fonda su princìpi e valori chiari e inderogabili: onestà, trasparenza, coerenza politica e fedeltà a un progetto di cambiamento che metta al centro i cittadini.

Con grande rammarico, constatiamo che l’attuale gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, rappresentato dal consigliere Esposito, si è discostato da questi princìpi fondamentali.

Il gruppo di attivisti presenti sul territorio ha diverse volte cercato invano di attivare un confronto partecipato e democratico con l’unico consigliere eletto, che incurante del nostro interesse e delle nostre proposte ha preferito proseguire per cammino solitario, ambiguo e celato.

La scelta di continuare ad essere in maggioranza, con la costituzione al suo interno del gruppo consiliare di Forza Italia, partito che da sempre rappresenta quella politica clientelare e legata agli interessi di pochi.

A questa decisione, già in contrasto con il codice etico e politico del MoVimento, si è aggiunta un’ulteriore mancanza di coerenza: senza alcun passaggio politico trasparente o consultazione interna, il consigliere capogruppo ha accettato l’ingresso del Dott. Bianco, proveniente dal “Gruppo misto”, all’interno del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle. Questa azione rappresenta una grave violazione delle regole democratiche interne e uno schiaffo alla nostra base militante, che non è stata minimamente coinvolta in decisioni di tale portata.

Per questi motivi, in data 18/10/2024 è stata ufficializzata al Presidente del Consiglio comunale la diffida all’utilizzo del simbolo nei confronti del dottore Bianco che prontamente, in piena chiave trasformistica, ha annunciato lo stesso giorno l’adesione ad un altro gruppo consiliare.

Inoltre si è attivata ed è gia in fase avanzata tutta la procedura che porterà all’espulsione dal MoVimento del consigliere Esposito, candidatosi nelle liste del M5S su espressione di un ex deputato del M5S ora schierato nelle file di Fratelli d’Italia.

Non possiamo accettare che scelte dettate da logiche di convenienza personale oscurino l’impegno e il sacrificio di tanti attivisti che, ogni giorno, lavorano per difendere i veri valori del MoVimento 5 Stelle.

Contestualmente, annunciamo con determinazione l’avvio di una nuova fase di rilancio del Movimento sul territorio. Stiamo lavorando per rafforzare la nostra presenza locale attraverso il coinvolgimento diretto di nuovi attivisti, realtà civiche e persone che condividono i nostri ideali. Vogliamo ripartire dalle esigenze reali delle comunità, ascoltando le voci dei cittadini e riportando la politica a essere servizio e non mera gestione del potere. Ripartiremo dal territorio, ricostruendo la fiducia tra i cittadini e il Movimento, attraverso la partecipazione attiva e il rispetto delle regole che ci hanno sempre caratterizzato”.