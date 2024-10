Somma Vesuviana, al via il Progetto “Donna Sorriso” di Cira Perna

Riceviamo e pubblichiamo

Si riaccendono i riflettori su DONNA SORRISO.

Domenica 20 ottobre a Somma Vesuviana nell’evento “Donna x Donna” capitanato dall’austera organizzazione della Dott.ssa Maria Pangiroli, curatrice di ogni minimo particolare della giornata, è stato battezzato il progetto “Donna Sorriso” creato nel 2019 da Cira Perna.

Un reale sostegno per tutte le donne malate oncologiche che possono ricevere assistenza di dermoricostruttiva medicale gratuita.

“Sensibilizzare è importante ma sono le azioni che donano sorrisi ” – sottolinea Cira Perna e continua – “Quando si opera nel sociale sono presenti persone che lavorano per migliorare le cose! “. E per tutti i sorrisi raccolti in questi anni è ritornata sotto i riflettori per promuovere il progetto a cui si affiancano sempre più figure professionali.

In questa linea di Start, nella splendida cornice del foyer del Teatro Summarte, la Dott.ssa Maria Pangiroli ha organizzato una grandiosa ed Eccellente conferenza dove donne di spessore umano e professionale si sono associate per dare voce e vita a questo grande “Battesimo”.

Avv. Immacolata Merone, Dott.ssa Filomena Castaldo, nutrizionista; Il consigliere cittadino del PSI di Marigliano, Giovanna de Blasio; La visagista Benedetta Raia.

Doneranno le loro competenze e sensibilità, in quanto donne di spessore, abbracciando e sostenendo le altre donne. A questo evento hanno preso parte tante persone, e anche gli assenti invitati sono stati presenti nelle congratulazioni della circostanza. Oltreché esponenti politici del PSI hanno preso visura e parte all’evento. È stato un incontro ricco di emozioni – aggiunge La Perna – che ad oggi sono fiera di anticipare. Come accennato a voce Donna × Donna sarà itinerante la prossima settimana precisamente il giorno 28 ottobre a Pomigliano e seguiranno altre incontri in tutta la Campania le cui date saranno rese pubbliche a seguire.

In più a tale progetto in meno di 24 h sono giunte richieste della nostra presenza da altre Regioni quali il Lazio e il Piemonte. Quest’ultimo con richiesta diretta, ricca di ammirazione per tale iniziativa che giunge da parte di TERESA FIUME ex candidata a Sindaco nel comune di Candiolo che in tempi brevi vorrà ospitarci direttamente a Torino.

Che dire, soddisfatta è dir poco, ma ringraziare è doveroso.

Un ringraziamento speciale va al mio “braccio destro” nonché carissima amica, la Dott.ssa Maria Pangiroli, che ha fatto si in tempi brevissimi, quanto ristretti, di organizzare questa giornata curata con i giusti mezzi, fatti e persone.

Grazie di vero Cuore a tutti.

Cira Perna