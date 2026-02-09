“Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Sant’Anastasia, 9 febbraio 2026 – Il prossimo 5 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la Sala

Convegni del Santuario di Madonna dell’Arco (Via Romani), si terrà l’incontro pubblico

“Legalità è Futuro – Educare alla legalità per costruire il futuro”, con la partecipazione del

Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che incontrerà i giovani del territorio.

L’iniziativa propone un confronto aperto sulle dinamiche di avvicinamento e reclutamento dei

giovani da parte delle organizzazioni criminali, offrendo un significativo momento di riflessione

e dialogo sui temi della difesa dei diritti, della dignità del lavoro e della sicurezza dei cittadini,

con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Aderiranno all’iniziativa, con la partecipazione di dirigenti scolastici, insegnanti e alunni, gli

Istituti Comprensivi di Sant’Anastasia e l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Pacioli” di

Sant’Anastasia, nonché l’I.I.S. “E. Majorana” di Somma Vesuviana e l’I.P.S.S.E.O.A.

Alberghiero di Pollena Trocchia, a testimonianza della forte adesione del mondo scolastico ai

valori della legalità e dell’impegno educativo.

A moderare l’incontro sarà Claudio Pappaiani, giornalista RAI – TGR.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di partecipazione civica e

culturale per promuovere la legalità come fondamento di uno sviluppo sociale duraturo.

ANPI – Sezione di Sant’Anastasia “Caduti della Flobert”

Maria Elena Capuano – Presidente