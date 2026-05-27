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Sant’Anastasia, ecco il nuovo consiglio comunale targato Caserta

Redazione1
di Redazione1
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Sant’Anastasia – Con la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco e la definizione della composizione del Consiglio comunale, si apre una nuova fase politica per Sant’Anastasia. A guidare l’amministrazione cittadina sarà Mariano Caserta, eletto con 8.732 voti pari al 55,94% delle preferenze, risultato che gli ha consentito di imporsi al termine della tornata elettorale conquistando la maggioranza dell’aula consiliare.

La nuova assise comunale sarà composta da dieci consiglieri di maggioranza e sei di opposizione. Tra le liste che sostengono il neo sindaco figura il Partito Democratico, che porta in consiglio Raffaele Coccia e Marina Mollo. Presenza anche per la civica “Caserta Sindaco” con Felice Mollo e Domenico Nocerino.

Nella coalizione di governo trovano spazio anche Giacomo Capasso per “Sant’Anastasia Libera”, Francesco Gifuni per “Insieme”, Francesco Esposito per “Sant’Anastasia 2.0”, Santola Incarnato per “Patto Valori”, Marco Castaldo per “Avanti” e Santina Viola per “Svolta Anastasiana”.

Sul fronte dell’opposizione siederà in consiglio anche l’ex candidato sindaco Carmine Esposito, affiancato dai rappresentanti delle liste collegate. Per “Cuore Anastasiano” entrano Alfonso Di Fraia, che è risultato tra i più votati dell’intera competizione elettorale, e Imma Ceriello. Un seggio anche per Emilio Ciro Pavone della lista “SiAMO Anastasiani”, mentre “Sant’Anastasia Prima di Tutto” sarà rappresentata da Apostolos Paipais. Completa il quadro dell’opposizione Veria Giordano per la lista “Agire”.

Con la definizione degli eletti si chiude ufficialmente la fase elettorale e prende forma il nuovo assetto amministrativo della città vesuviana. Nelle prossime settimane saranno definiti gli incarichi di giunta e le deleghe assessorili che accompagneranno l’avvio del mandato del sindaco Mariano Caserta.

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