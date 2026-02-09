martedì, Febbraio 10, 2026
Commemorazione per il Giorno del Ricordo alla Chiesa di San Sebastiano a Brusciano

di Redazione ilMediano.it

Riceviamo e pubblichiamo

Si rende noto che domani, martedì 10 febbraio, alle ore 16,00, a Brusciano, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il Sindaco di Brusciano, Giacomo Romano, presiederanno una cerimonia di commemorazione per il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

All’evento, che si svolgerà presso la Chiesa di S. Sebastiano, ove si esibirà la Fanfara del X Reggimento dei Carabinieri Campania, parteciperà anche un discendente degli esuli nonché due scolaresche del comune.

Al termine si terrà un punto stampa.

