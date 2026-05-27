Somma, Granato si carica in vista del secondo turno: “La vostra fiducia é un abbraccio”

Somma Vesuviana, Antonio Granato: “La vostra fiducia è un abbraccio che ci carica di responsabilità. Ora, insieme, per Somma”

Somma Vesuviana. “Non è solo un numero, non è solo una percentuale. Il risultato di questo primo turno è un abbraccio corale, un segno di fiducia che ci commuove e ci carica di una responsabilità immensa”. Con queste parole, Antonio Granato, candidato sindaco della coalizione civica, guarda negli occhi la sua città dopo l’esito delle urne.

Granato dedica il primo pensiero alle persone: “Grazie. Grazie a ogni cittadino che ha scelto di credere in noi, che ha aperto la porta di casa propria per ascoltarci, che ha condiviso con noi le preoccupazioni e i sogni per il futuro di Somma. Questo progetto non sarebbe nulla senza il lavoro instancabile di Forza Somma, A Viso Aperto, Fratelli di Somma Vesuviana, Oblò per Somma, Somma Moderata e Somma Nova: un impegno fatto di volti, di storie e di passione vera”.

Un pensiero speciale è rivolto ai giovani, la vera anima pulsante di questo percorso: “Vedere i nostri ragazzi impegnarsi con tale entusiasmo mi riempie di speranza. Alcuni di loro saranno tra i banchi del Consiglio Comunale: non sono solo nomi su una lista, sono il futuro che prende forma, la testimonianza vivente che cambiare si può, se si ha il coraggio di metterci il cuore.”

In vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno, Granato invita a un cambio di passo, lontano dalla logica dell’apparenza:

“Siamo a un punto di svolta. Ora basta con le promesse urlate e con le passerelle social che durano lo spazio di un click. Somma Vesuviana non ha bisogno di post social, ha bisogno di ascolto, di mani che si stringono e di soluzioni vere per la vita di tutti i giorni. Abbiamo in mente una città che sappia curare le proprie ferite – i cantieri fermi, le emergenze irrisolte – con la concretezza di chi ama profondamente il proprio territorio.

La mia porta resta aperta, come lo è sempre stata. La nostra cifra distintiva non sarà l’algoritmo, ma il contatto autentico: perché per governare una città bisogna prima saperla amare, ascoltare e vivere insieme, un passo alla volta. Noi ci siamo, siamo pronti, e insieme a voi scriveremo il domani di questa meravigliosa terra.”