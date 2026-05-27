giovedì, Maggio 28, 2026
21 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
708

Somma, Granato si carica in vista del secondo turno: “La vostra fiducia é un abbraccio”

Redazione1
di Redazione1
Adv

 

 

Somma Vesuviana, Antonio Granato: “La vostra fiducia è un abbraccio che ci carica di responsabilità. Ora, insieme, per Somma”

 

Somma Vesuviana. “Non è solo un numero, non è solo una percentuale. Il risultato di questo primo turno è un abbraccio corale, un segno di fiducia che ci commuove e ci carica di una responsabilità immensa”. Con queste parole, Antonio Granato, candidato sindaco della coalizione civica, guarda negli occhi la sua città dopo l’esito delle urne.

 

Granato dedica il primo pensiero alle persone: “Grazie. Grazie a ogni cittadino che ha scelto di credere in noi, che ha aperto la porta di casa propria per ascoltarci, che ha condiviso con noi le preoccupazioni e i sogni per il futuro di Somma. Questo progetto non sarebbe nulla senza il lavoro instancabile di Forza Somma, A Viso Aperto, Fratelli di Somma Vesuviana, Oblò per Somma, Somma Moderata e Somma Nova: un impegno fatto di volti, di storie e di passione vera”.

 

Un pensiero speciale è rivolto ai giovani, la vera anima pulsante di questo percorso: “Vedere i nostri ragazzi impegnarsi con tale entusiasmo mi riempie di speranza. Alcuni di loro saranno tra i banchi del Consiglio Comunale: non sono solo nomi su una lista, sono il futuro che prende forma, la testimonianza vivente che cambiare si può, se si ha il coraggio di metterci il cuore.”

 

In vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno, Granato invita a un cambio di passo, lontano dalla logica dell’apparenza:

 

“Siamo a un punto di svolta. Ora basta con le promesse urlate e con le passerelle social che durano lo spazio di un click. Somma Vesuviana non ha bisogno di post social, ha bisogno di ascolto, di mani che si stringono e di soluzioni vere per la vita di tutti i giorni. Abbiamo in mente una città che sappia curare le proprie ferite – i cantieri fermi, le emergenze irrisolte – con la concretezza di chi ama profondamente il proprio territorio.

La mia porta resta aperta, come lo è sempre stata. La nostra cifra distintiva non sarà l’algoritmo, ma il contatto autentico: perché per governare una città bisogna prima saperla amare, ascoltare e vivere insieme, un passo alla volta. Noi ci siamo, siamo pronti, e insieme a voi scriveremo il domani di questa meravigliosa terra.”

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Politica

Sant’Anastasia, ecco il nuovo consiglio comunale targato Caserta

0
  Sant'Anastasia - Con la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco...
Avvenimenti

Nola, il sindaco Ruggiero promuove una tavola rotonda per la pace e la legalità

0
Riceviamo e pubblichiamo “La musica come linguaggio di legalità...
Avvenimenti

Somma, gli alunni del Primo Circolo al Casamale per il progetto “Missione Natura Green: piccoli custodi della terra”

0
Riceviamo e pubblichiamo Nell’ambito del progetto “Natura Green –...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, preludio al Palio 2026: al Casamale l’incontro “Gaza tra presente e futuro”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Giovedì 28 maggio, presso il Giardino ARCI...
Comunicati Stampa

Parcheggio a servizio della scuola della frazione Miuli, inaugurata la nuova area di sosta a Marigliano

0
Riceviamo  e pubblichiamo   Un’area espropriata dal 2014 e rimasta inutilizzata...

Argomenti

Politica

Sant’Anastasia, ecco il nuovo consiglio comunale targato Caserta

0
  Sant'Anastasia - Con la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco...
Avvenimenti

Nola, il sindaco Ruggiero promuove una tavola rotonda per la pace e la legalità

0
Riceviamo e pubblichiamo “La musica come linguaggio di legalità...
Avvenimenti

Somma, gli alunni del Primo Circolo al Casamale per il progetto “Missione Natura Green: piccoli custodi della terra”

0
Riceviamo e pubblichiamo Nell’ambito del progetto “Natura Green –...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, preludio al Palio 2026: al Casamale l’incontro “Gaza tra presente e futuro”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Giovedì 28 maggio, presso il Giardino ARCI...
Comunicati Stampa

Parcheggio a servizio della scuola della frazione Miuli, inaugurata la nuova area di sosta a Marigliano

0
Riceviamo  e pubblichiamo   Un’area espropriata dal 2014 e rimasta inutilizzata...
Cronaca

Marigliano, polizia locale scopre discarica abusiva

0
  MARIGLIANO – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del...
Cronaca

Tensione ad Afragola, 7 colpi di pistola esplosi durante la notte

0
Ad Afragola, nella notte, sono stati esplosi 7 colpi...
Attualità

Lettera in redazione, Tra dubbi e silenzi: la sfiducia che ritorna ad ogni elezione

0
Riceviamo da un nostro lettore e pubblichiamo Ci sono dinamiche...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Parcheggio a servizio della scuola della frazione Miuli, inaugurata la nuova area di sosta a Marigliano
Articolo successivo
Somma Vesuviana, preludio al Palio 2026: al Casamale l’incontro “Gaza tra presente e futuro”
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996