martedì, Febbraio 10, 2026
12.3 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
34

Vigili vanno al mercato di Marigliano e sequestrano un quintale di pesce

Redazione1
di Redazione1

Prosegue l’attività di controllo sul commercio alimentare da parte della Polizia Locale di Marigliano, che nella giornata del mercato settimanale del lunedì ha sequestrato più di 100 chilogrammi di pescato risultato non idoneo alla vendita.

L’intervento è scattato nel corso dei consueti controlli effettuati tra i banchi e le aree di vendita ambulante. Gli agenti hanno riscontrato gravi irregolarità nella modalità di conservazione del pesce, che veniva messo in commercio senza il rispetto delle temperature obbligatorie previste dalla normativa vigente.

In particolare, il prodotto ittico era collocato all’esterno e accostato a un furgone privo di qualsiasi funzione isotermica, condizione che determinava l’interruzione della catena del freddo. Un elemento essenziale per prevenire il deterioramento degli alimenti e la proliferazione batterica, con potenziali conseguenze per la salute dei consumatori.

Accertata la violazione, è scattato il sequestro immediato dell’intero quantitativo di pescato. I circa 100 chili di pesce sono stati successivamente distrutti mediante compattatore, seguendo le procedure previste in questi casi. La persona responsabile della vendita è stata denunciata per le irregolarità riscontrate.

L’operazione si inserisce in un percorso di controlli già avviato nei mesi precedenti dalla Polizia Locale di Marigliano, con particolare attenzione al contrasto delle frodi e della sofisticazione alimentare. A dicembre, infatti, erano stati effettuati verifiche anche all’interno di alcuni supermercati cittadini.

L’obiettivo resta quello di garantire il rispetto delle regole e tutelare i cittadini, soprattutto in contesti molto frequentati come il mercato settimanale, dove la vigilanza assume un ruolo fondamentale per assicurare trasparenza, sicurezza e correttezza nel commercio alimentare.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

“Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani

0
Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:  Sant’Anastasia, 9 febbraio 2026 – Il...
Appuntamenti

Commemorazione per il Giorno del Ricordo alla Chiesa di San Sebastiano a Brusciano

0
Riceviamo e pubblichiamo Si rende noto che domani, martedì...
Appuntamenti

Marigliano festeggia il Carnevale con tre appuntamenti imperdibili

0
Il Comune di Marigliano ha organizzato, in occasione del...
Politica

Somma Vesuviana, rilievi Corte dei Conti sul piano di riequilibrio, Nocerino: “Rischio dissesto concreto, necessario confronto immediato”

0
Riceviamo e pubblichiamo   In merito alle osservazioni formulate dalla Corte...
Cronaca

Far west a Somma Vesuviana: esplosi 8 colpi di pistola nella notte

0
Notte di tensione a Somma Vesuviana, dove un episodio...

Argomenti

Comunicati Stampa

“Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani

0
Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:  Sant’Anastasia, 9 febbraio 2026 – Il...
Appuntamenti

Commemorazione per il Giorno del Ricordo alla Chiesa di San Sebastiano a Brusciano

0
Riceviamo e pubblichiamo Si rende noto che domani, martedì...
Appuntamenti

Marigliano festeggia il Carnevale con tre appuntamenti imperdibili

0
Il Comune di Marigliano ha organizzato, in occasione del...
Politica

Somma Vesuviana, rilievi Corte dei Conti sul piano di riequilibrio, Nocerino: “Rischio dissesto concreto, necessario confronto immediato”

0
Riceviamo e pubblichiamo   In merito alle osservazioni formulate dalla Corte...
Cronaca

Far west a Somma Vesuviana: esplosi 8 colpi di pistola nella notte

0
Notte di tensione a Somma Vesuviana, dove un episodio...
Cronaca

Caso Sangiuliano, rinvio a giudizio per Boccia: a processo per lesioni e stalking

0
 Il giudice per l’udienza preliminare di Roma Gabriele Fiorentino...
Cronaca

Schiaffo in classe a una bimba fragile, indagate maestra e dirigente scolastica

0
Uno schiaffo in classe, nel luogo che dovrebbe rappresentare...
Cronaca

Entrano in casa e rubano oro e denaro, furto a Pomigliano d’Arco

0
  Ieri sera, domenica 9 febbraio, intorno alle 20.15, è...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
“Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996