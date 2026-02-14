Le parole d’amore quando non è tutto rose e fiori

San Valentino può essere scomodo, soprattutto se la nostra relazione attraversa un momento poco brillante. Ma una fase difficile non significa che l’amore sia finito: spesso è il passaggio dall’innamoramento idealizzato a un amore più vero e maturo. In questo articolo trovi parole, gesti e comportamenti per restare in contatto anche quando non è tutto rose e fiori. Per scoprire che, a volte, le dichiarazioni più importanti nascono proprio nei giorni storti.

San Valentino sa essere crudele. Vetrine addobbate, cuori ovunque, cene romantiche obbligatorie. E tu magari hai il mascara sbavato o l’aria stanca dopo l’ennesima riunione, la pazienza al minimo storico e la nitida sensazione che, in questo momento, la tua relazione sia tutto fuorché da cartolina.

E allora ti chiedi: che cosa c’è che non va? È finito l’amore? O siete semplicemente in un tratto di strada in salita?

Prima buona notizia: non sei la sola, non sei il solo. Seconda buona notizia: un amore che attraversa fasi poco brillanti non è un amore sbagliato. È un amore reale.

INNAMORAMENTO ED AMORE: NON È LA STESSA COSA

La psicologia dell’amore distingue con chiarezza tra innamoramento e amore maturo.

L’innamoramento è la fase iniziale, potente, quasi “chimica”. Il cervello rilascia dopamina, ossitocina, serotonina in abbondanza. Tutto è intenso, idealizzato, luminoso. La persona che abbiamo accanto ci sembra speciale, quasi perfetta. Le differenze si sfumano, la realtà viene filtrata: è una magnifica ubriacatura emotiva.

L’amore arriva quando l’innamoramento si calma. Non è meno profondo: è più sobrio.

È la scelta quotidiana di restare, di investire, di vedere l’altra persona per ciò che è – con pregi, difetti, limiti – e decidere comunque di esserci.

Gli studi ci dicono che l’innamoramento ha una durata limitata, mentre l’amore è un processo, fatto di fasi e cicli.

Conosce primavere folgoranti, estati calde, autunni più nostalgici, inverni faticosi. La fase in cui “non è tutto rose e fiori” non significa che l’amore è finito.

Significa che sta chiedendo nuove parole, nuovi gesti, nuove forme per esprimersi.

LE PAROLE CHE PARLANO D’AMORE QUANDO NON SIAMO FELICI

Quando la relazione scricchiola, il linguaggio diventa cruciale. Non basta parlare: serve scegliere come. Alcune parole aprono, altre chiudono. Alcune curano, altre feriscono anche senza volerlo.

Ecco alcune frasi che, come life coach, ho visto cambiare il clima di molte conversazioni di coppia, fra donne e uomini, fra persone di ogni orientamento:

– Mi sento così, non ti sto accusando: ti sto raccontando cosa succede dentro di me.

Spostiamo il focus dall’altro a noi. Non “Tu non mi capisci mai” ma “Mi sento poco capita, poco capito”. È il passaggio dal tribunale alla condivisione.

– Per me è importante, anche se a te sembra una sciocchezza.

Non sminuisce chi abbiamo davanti, ma difende con dolcezza il proprio bisogno, qualunque sia il ruolo o il genere di chi parla.

– Non so bene come dirlo, ma vorrei provarci.

È una frase-ponte: non pretende perfezione, ma apre uno spazio di comunicazione vulnerabile, in cui entrambi possono sentirsi più liberi e meno giudicati.

– Voglio trovare un modo per stare meglio insieme, non per avere ragione.

Ricorda a tutte e tutti che la coppia è una squadra, non un ring.

– In questo periodo facciamo fatica, ma non voglio arrendermi a questa fatica.

Riconosce il momento difficile senza trasformarlo in sentenza definitiva.

I GESTI CHE DICONO “CI SONO” ANCHE QUANDO NON È UN FILM ROMANTICO

Le coppie solide non sono quelle che non litigano mai, ma quelle che sanno restare alleate anche quando litigano. E questo passa spesso attraverso piccoli gesti concreti, validi per chiunque:

– La gentilezza minima sindacale

Un caffè preparato la mattina, un messaggio durante il giorno, un “ti ho pensato passando davanti a quel posto”. Non serve il gesto eclatante: è la continuità della cura, da parte di entrambi, a fare la differenza.

– Il contatto fisico non performativo

Una mano sulla spalla, un abbraccio più lungo del solito, una mano intrecciata mentre si guarda la tv. Non per sedurre, ma per dire: io e te siamo ancora noi, anche oggi.

– I tempi protetti

Decidere, anche solo una volta alla settimana, un’ora senza telefoni, senza figli tra i piedi, senza tv. Non per risolvere tutto, ma per tornare a guardarsi negli occhi, che siate insieme da mesi o da anni, che siate una coppia etero o queer.

– I piccoli “ti vedo”

Portare a casa quella cosa che piace all’altra persona, ricordare un appuntamento importante, mandare un link a un articolo che potrebbe interessarle o interessargli. È il messaggio implicito: ti tengo nella mia mente, non solo nella mia agenda.

COMPORTAMENTI CHE NUTRONO L’AMORE NELLE GIORNATE GRIGIE

Quando la relazione attraversa una fase complessa, spesso siamo tentati da due estremi: o minimizzare (“va tutto bene, è solo stress”) o drammatizzare (“non abbiamo più niente da dirci”). C’è una via di mezzo, fatta di scelte pratiche, per tutte e per tutti:

– Chiedere, invece di indovinare

Smettere di fare lettura del pensiero: “Non mi cerca, quindi non gli importa più, non le importa più” … e provare invece a chiedere: “In questo periodo ti sento distante, succede qualcosa?”

– Dare un nome ai problemi

Non “siamo incompatibili”, ma “in questo periodo litighiamo spesso per il tempo, i soldi, l’educazione dei figli, l’organizzazione della casa”. Dare un nome rende le difficoltà affrontabili, non mostri senza volto.

– Accettare che l’amore non è sempre un’emozione, spesso è una pratica

Ci sono giorni in cui non sentiamo l’amore, ma possiamo fare l’amore, nel senso più ampio: compiere atti di cura, rispetto, responsabilità, anche se l’entusiasmo è in pausa.

– Chiedere aiuto quando serve

Una consulenza di coppia, un percorso individuale, un confronto con qualcuno di competente non è un fallimento. È un atto di responsabilità adulta, sia per chi decide di restare, sia per chi deve capire se è arrivato il momento di lasciarsi con rispetto.

SAN VALENTINO, ANCHE COSÌ

Se quest’anno San Valentino ti trova stanca, stanco, dubbiosa, dubbioso, irritata, irritato o malinconica, malinconico, puoi scegliere qualcosa di diverso dalla recita del “tutto perfetto” o dal rifiuto totale della festa.

Puoi usarlo come pretesto per dire parole vere, con delicatezza. Per proporre un piccolo rito di riavvicinamento. Per confessare che non è tutto rose e fiori, ma che per te questo non è il finale della storia: è una pagina un po’ spiegazzata di un libro che vuoi ancora scrivere a quattro mani.

Alla fine, le parole d’amore più preziose non sono quelle che si dicono quando tutto va bene. Sono quelle che riusciamo a pronunciare quando fa un po’ male, ma scegliamo comunque di restare presenti. In ascolto di noi, dell’altra persona, e di quella zona misteriosa in cui, nonostante tutto, continuiamo a chiamarci noi.