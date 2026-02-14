Controlli su cantiere edile a Marigliano, scatta sequestro

Marigliano – La Polizia Locale di Marigliano, diretta dal Comandante Emiliano Nacar, ha portato a compimento un’altra importante operazione di Polizia Giudiziaria ed Edilizia.
Questa volta oggetto del controllo, un cantiere edile attivo sito sul Comune di Marigliano, di un noto imprenditore locale; gli operatori, a termine di un sopralluogo, hanno riscontrato delle anomalie rispetto alla S.C.I.A. presentata. Immediato il sequestro preventivo del cantiere, la denuncia del noto imprenditore per abusivismo edilizio, con immediata sospensione dei lavori in corso da parte degli Operatori della P.M..
“L’operazione, la terza nel giro di una settimana sfociata in sequestro, testimonia un controllo sempre più costante della Polizia Locale di Marigliano, su tutto il territorio e su svariati settori di competenza, dichiara il Comandante Nacar. Il potenziamento dei vari Uffici, permette l’intervento tempestivo degli Operatori per una risposta di legalità efficace ed efficiente. Soprattutto in merito all’abusivismo edilizio, che per anni ha rappresentato una piaga per il nostro territorio, i controlli, soprattutto di iniziativa, proseguiranno nei prossimi mesi, al fine di combattere definitivamente il fenomeno ed anche per far luce su eventuali complicità ed omissioni, conclude il Comandante”.