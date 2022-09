La Viribus esordisce col botto in campionato: Marotta corsaro a Procida

Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia Promozione contro il Cercola Fox, la Viribus inizia il girone B di Promozione nel migliore dei modi, vincendo in trasferta a Procida per 0-2. Basta un gol per tempo di Marotta, schierato come mezzala sinistra, per piegare gli isolani, dando grande soddisfazione a mister Pezzella. A fine partita, ai microfoni di Teleischia, ha commentato facendo i complimenti ad allenatore e squadra avversari per la grinta e l’organizzazione messa in campo; ha ringraziato i tifosi per la loro vicinanza, anche se non erano presenti per un lutto che aveva colpito uno di loro, ed ha analizzato come, in mancanza di una condizione fisica ottimale, sia stata necessaria grande esperienza per portare a casa il match. Partita che dà quindi grande morale in vista dell’esordio casalingo di settimana prossima contro la Virtus Vesuvio Ottaviano.