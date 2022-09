Il Palio di Somma Vesuviana, la magia del Sabato Storico. Le autorità presenti

Il Palio di Somma Vesuviana è ormai nel vivo del suo svolgimento. La manifestazione ha già visto protagonisti, nella serata di venerdì 9 settembre, i più piccoli. Bambini e ragazzi hanno partecipato, infatti, a “La Piazza dei Ludi”, cimentandosi in vari giochi, dal tiro alla fune agli scacchi. Il vero debutto del Palio, però, è avvenuto ieri sera.

Infatti, si è svolto, tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, il “Sabato Storico”, con la sfilata del corteo di rievocazione storica che ha fatto da preludio alla cerimonia di apertura del Palio. Il corteo è partito da Palazzo Torino, sede del Comune di Somma Vesuviana, per giungere in Piazza Vittorio Emanuele III. A sfilare sono stati adulti e bambini che, indossando abiti medievali, hanno rappresentato i vari ceti sociali dell’epoca: dal Podestà al Magister Nundinarum, seguiti dai nobili, il popolo e i Capitani degli otto Rioni.

Nel corteo storico erano presenti anche la danzatrice con il fuoco e “I Menestrelli del 2000” che hanno donato, con le loro esibizioni, momenti magici e suggestivi. Dopo la cerimonia di investitura del Magister, sono intervenute le autorità politiche presenti, tra cui l’On. Francesco Urraro, la Vicesindaco e il Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, l’Assessore ai Beni Culturali Rosalinda Perna.

I discorsi di saluto delle varie personalità politiche intervenute hanno avuto un unico denominatore comune: la possibilità di cogliere l’occasione del Palio come momento di ripartenza e nuova coesione per la comunità cittadina di Somma, dopo i due anni difficili della pandemia e ancor di più dopo che la guerra è tornata alle porte dell’Europa. Tutti hanno ringraziato, inoltre, il Dott. Giuseppe Auriemma, Presidente del “Comitato Palio Città di Somma Vesuviana”, per il grande lavoro svolto nell’organizzazione della manifestazione a cui hanno partecipato insieme varie generazioni di sommesi per mantenere viva la storica tradizione del Palio. Era presente anche Mons. Francesco Marino, che ha dato la sua benedizione ai Capitani dei Rioni e a tutta la città di Somma Vesuviana.