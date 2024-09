La Ri.Ca. S.r.l. di Somma Vesuviana arriva a Palazzo Chigi

La Ri.Ca. S.r.l. di Somma Vesuviana è arrivata fino a Palazzo Chigi. L’azienda si sta espandendo anche a Roma ed è stata scelta dal ministro uscente per gli Affari europei, Raffaele Fitto, per una colazione con il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

Un catering di altissimo livello. Così diversi giornalisti stanno definendo il servizio della Ri.Ca. S.r.l., azienda di Somma Vesuviana la quale si occupa dal lontano 1967 di ristorazione collettiva. La ditta sta ottenendo molti traguardi importanti, tra cui la richiesta di servire, lo scorso 16 settembre, la colazione per il Ministro uscente per gli Affari europei Raffele Fitto e il governatore della Puglia Michele Emiliano. L’incontro è avvenuto nell’ufficio del Ministro sopra la Galleria Alberto Sordi a Largo Chigi e per l’occasione Fitto ha affidato alla Ri.Ca. S.r.l il catering per una colazione per due: caffè, the, latte, succo di frutta, acqua, cornetti e pasticceria secca. Totale 36,5 euro a testa. Un prezzo che ha fatto storcere il naso agli amministratori di Palazzo Chigi e che ha fatto subito notizia.

L’ufficio stampa del ministro Fitto ha voluto precisare che quello con l’Emiliano era solo un caffè, mentre il preventivo di 77 euro si riferisce a una colazione avvenuta alle 8 del mattino “con ospiti stranieri” di cui non si forniscono le generalità, e quindi “per più persone”. In realtà, la Ri.Ca. con grande professionalità ha reso nota la cifra già nel preventivo fornito al Ministro il 14 settembre. Dunque, aldilà delle polemiche o dell’ironia che è stata fatta tramite i giornali sul “caffè d’oro” offerto dal Ministro al Governatore della Puglia, resta il merito di un’azienda definita “un’importante società di Somma Vesuviana” dal giornalista e saggista Sergio Rizzo in un’intervista nel programma di La7 “DiMartedì”.