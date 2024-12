Info-day sulle istituzioni europee, “Una cultura europea al servizio di una cittadinanza consapevole”. Presso il Centro Europe Direct del Comune di Napoli una delegazione dell’I.S.I.S “Enrico Caruso”

Tra le priorità del Centro Europe Direct del Comune di Napoli vi è quella di promuovere i temi della cittadinanza europea e di fornire ai giovani gli strumenti necessari per comprendere il processo di integrazione europeo. Per questo motivo, oggi presso gli spazi del Centro Europe Direct del Comune di Napoli è stato ospitato un info-day sulle istituzioni europee intitolato “Una cultura europea al servizio di una cittadinanza consapevole”.

L’evento, che ha ospitato una delegazione dell’I.S.I.S. “Enrico Caruso” di Napoli, Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, è iniziato con la presentazione della rete Europe Direct e dei suoi obiettivi per poi continuare con una panoramica sulle principali Istituzioni europee e sul loro funzionamento anche alla luce delle ultime elezioni europee.

La giornata è proseguita con il workshop “Digital Citizens for a stronger Europe”, volto a dare informazioni su temi quali la cittadinanza digitale e fornire elementi utili nell’individuare correttamente disinformazione e fake news. Il focus sulla cyber-security e l’impegno dell’UE nel garantire la sicurezza digitale ai suoi cittadini è stato realizzato per preparare la delegazione dell’I.S.I.S. “Enrico Caruso” che il prossimo 5 dicembre si troverà a Strasburgo per discutere di questi temi grazie al programma “Euroscuola”.

A concludere l’info-day, l’associazione Noi@Europe ha realizzato delle attività interattive per promuovere la lettura contro la disinformazione. Si è discusso del ruolo importante che le Biblioteche giocano nella lotta alle fake news e nella promozione delle tematiche europee e sono state annunciate le prossime attività degli uffici competenti dell’Area Gabinetto nell’iter finalizzato all’attivazione di un centro lettura europeo ospitato presso il Centro Europe Direct. Questo diventerà uno spazio dove si potrà studiare, prendere in prestito libri di attualità sull’Europa, confrontarsi e realizzare attività di informazione e formazione andando a integrare ancor di più l’offerta del Centro Europe Direct del Comune di Napoli.

L’attività realizzata rientra nel Piano di Comunicazione 2024 del Centro EUROPE DIRECT del Comune di Napoli, cofinanziato dalla Commissione Europea e gestito dal Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO, incardinato nel Dipartimento Gabinetto del Sindaco del Comune di Napoli con i partner progettuali Cosvitec Università & Impresa e l’associazione Noi@Europe. Per informazioni: tel.: 0817956535; e-mail: europedirect@comune.napoli.it sito: www.comune.napoli.it/europedirect.