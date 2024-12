Dalla gavetta al mondo dello spettacolo: come Alessia Federico è diventata la fotografa dei Vip

In un’epoca in cui i social media danno spazio a milioni di creativi, la storia di Alessia Federico, nota come la “fotografa dei Vip”, si distingue come un esempio di tenacia, passione e spirito imprenditoriale. Oggi Alessia collabora con artisti di fama nazionale e internazionale, ma il suo percorso verso il successo è iniziato lontano dai riflettori, in un luogo che nessuno avrebbe mai immaginato: una divisa da McDonald’s.

L’eredità di un sogno familiare

Nata e cresciuta in una famiglia legata al mondo della fotografia, Alessia ha sempre saputo che il suo futuro sarebbe stato dietro l’obiettivo. “Sono figlia di un fotografo,” racconta, “ho ereditato una passione, una base che mi ha sempre guidato. Ma per trasformare quella passione in una professione servono sacrifici e investimenti.”

E di sacrifici Alessia ne ha fatti molti. Nonostante l’amore per la fotografia, i costi elevati di corsi e attrezzature l’hanno portata a rimboccarsi le maniche e cercare lavori che le garantissero una stabilità economica. Prima come commessa in negozi di moda come Zara e Bershka, poi, durante la pandemia, nelle cucine di un McDonald’s.

Dal McDonald’s ai primi progetti fotografici

“La pandemia ha fermato tutto,” ricorda Alessia. “Il McDonald’s era uno dei pochi posti ancora attivi, e avevo bisogno di una busta paga per accedere ai finanziamenti per la mia attrezzatura.” Nonostante le lunghe ore di lavoro, Alessia non ha mai smesso di coltivare la sua passione. Nei giorni liberi, usava la sua creatività per realizzare contenuti per un negozio di elettronica locale. È stato proprio grazie a quei primi progetti che è iniziato il passaparola che l’ha portata a emergere nel mondo della fotografia.

“Ogni volta che creavo qualcosa, attiravo nuovi clienti. È stato un effetto domino. Quando mi sono resa conto che non riuscivo più a conciliare il McDonald’s con le richieste fotografiche, ho deciso di lasciare tutto e puntare tutto su me stessa.”

Collaborazioni con artisti e personaggi di spicco

Uno dei momenti chiave nella carriera di Alessia è stato l’incontro con Maria Esposito, attrice della popolare serie TV Mare Fuori. “Ci siamo conosciute attraverso amici comuni. Maria ha creduto subito nelle mie idee, e da lì è nato un rapporto di grande stima reciproca.” Alessia è diventata la fotografa ufficiale di Maria, creando scatti iconici e progetti unici.

Ma il successo di Alessia non si ferma qui. Negli anni, ha collaborato con una serie di artisti, influencer e personaggi di spicco, tra cui Jimmy sax,wonder manage,napoli basket,Mosaiko,Giulia molino,Giulia nati,Emanuele Ceruti,paco de rosa,Peppe ventura,Lavinia e brand come Marina Rinaldi,intimissimi,Valeria Mazza,Atelier Emé,Sand bikini. Ognuno di questi nomi ha riconosciuto in Alessia un talento raro, capace di catturare l’essenza unica di ogni progetto.

La fotografa amata anche dai fan

Il successo con artisti come Maria Esposito ha portato Alessia sotto i riflettori, trasformandola in una figura amata anche dal pubblico. “Le fan di Maria mi scrivono continuamente. Mi chiedono foto, video, e persino videomessaggi di auguri. Hanno creato una fan page per me: una cosa che non avrei mai immaginato.”

Un esempio di ispirazione

La storia di Alessia Federico dimostra che non importa da dove si parte, ma che la determinazione e la passione possono trasformare qualsiasi sogno in realtà. Da turni massacranti al McDonald’s a shooting con i Vip, Alessia rappresenta una generazione che non ha paura di reinventarsi, lavorare duramente e inseguire i propri obiettivi.

“Ogni volta che qualcuno mi chiede come ho fatto, rispondo sempre: credeteci. Non lasciate che gli ostacoli vi fermino. La strada non è mai facile, ma il successo ha un sapore speciale quando sai quanto hai lottato per ottenerlo”