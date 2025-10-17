Incontro di solidarietà: Somma Vesuviana apre le porte al Togo

Un ponte di solidarietà tra l’Italia e l’Africa sarà al centro dell’incontro organizzato dalla Comunità Laudato Si’ di Somma Vesuviana, in programma lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 18:30, presso Abside, nel cuore del centro storico.

L’incontro, dal titolo “Progetti di solidarietà per il Togo”, rappresenta un momento di riflessione e testimonianza concreta su come la cooperazione dal basso possa aiutare le comunità più fragili. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Gocce per l’Africa Onlus, associazione bergamasca attiva da oltre vent’anni in progetti di solidarietà internazionale, e con UMESPE, organizzazione non governativa del Togo.

Ospite speciale dell’evento sarà Atchou Ayena, fondatore e responsabile di UMESPE, che condividerà la propria esperienza di cooperazione e sviluppo nelle zone rurali del Togo. Attraverso immagini, racconti e testimonianze, Ayena racconterà i risultati ottenuti insieme ai volontari italiani: scuole, pozzi, centri di salute, borse di studio e programmi di formazione agricola. Un impegno quotidiano che, nonostante le risorse limitate, ha saputo generare cambiamenti reali e duraturi.

Fondata nel 2011, Gocce per l’Africa Onlus nasce dall’impegno di un gruppo di volontari bergamaschi che, dal 2003, realizza interventi di micro cooperazione in Africa occidentale. Dopo le prime esperienze in Mali e Burkina Faso, l’associazione concentra oggi le proprie attività in Togo, dove la collaborazione con UMESPE ha permesso di sostenere centinaia di famiglie e favorire l’accesso all’istruzione e alla salute.

“Il nostro obiettivo – spiega Nucci Ripamonti, presidente di Gocce per l’Africa – è far capire che la cooperazione non è fatta solo di grandi progetti, ma di piccoli gesti che, insieme, costruiscono futuro. Ogni goccia di solidarietà è una speranza che cresce.”

L’evento di Somma Vesuviana rientra nel percorso di sensibilizzazione promosso dalle Comunità Laudato Si’, ispirate all’enciclica di Papa Francesco, che invita a prendersi cura della casa comune e delle persone più vulnerabili. L’incontro offrirà uno spazio di dialogo tra cittadini, studenti e volontari, per riflettere su come costruire un mondo più giusto, equo e sostenibile.