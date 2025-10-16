Femminicidio a Somma: Olena muore a 2 mesi dell’aggressione del compagno

Somma Vesuviana – Dopo due mesi di agonia, si spegne Olena: colpita alla testa dal compagno

Per Olena Vasyl’yeva, 60 anni, la speranza è durata fino all’ultimo respiro. Era ricoverata al Camaldoli Hospital di Napoli da agosto, quando il compagno, un uomo di 70 anni, la colpì con una mazzuola alla testa durante una lite nella loro abitazione di Somma Vesuviana.

All’inizio lui aveva tentato di coprire l’aggressione inventando una finta rapina, ma le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Nola, hanno presto rivelato la verità. Nelle carte del Gip si legge di “gravi e concordanti indizi di colpevolezza”. Dopo giorni di silenzio, l’uomo ha infine ammesso le proprie responsabilità.