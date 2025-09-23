Incendio in casa, ferita donna incinta: arrestato 78enne

A Castellammare di Stabia è stato appiccato un incendio in una abitazione, dalla quale ne è uscita ferita una 38enne incinta

Questa notte a Castellammare di Stabia, in un condominio in Via Brambilla 31, è stato arrestato un uomo di 78 anni con l’accusa di incendio doloso.

In particolare, avrebbe incendiato l’appartamento di alcuni vicini, residenti al quinto piano del condominio, con della benzina.

Da quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe cosparso con del liquido infiammabile la porta dei vicini, per poi appiccare il fuoco.

L’incendio é divampato velocemente ma gli inquilini, allertati da alcuni rumori sospetti, sono riusciti ad accorgersi del rogo e di conseguenza domarlo in tempo, anche se con non poche difficoltà.

Non ci sono stati grandi danni ma tra le persone che vivono nella casa c’é una donna di 38 anni, incinta, che ha riportato delle ustioni nella zona dei piedi. A seguito di alcuni controlli, le è stata data una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo i dovuti accertamenti, hanno confermato la natura dolosa dell’incendio.

Successivamente é stata eseguita una perquisizione della casa dell’uomo di 78 anni, durante la quale i Carabinieri hanno trovato una tanica di benzina, un coltello e un accendino, probabilmente il materiale utilizzato per appiccare il fuoco.

L’uomo é stato arrestato e scortato in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e il movente del gesto e per verificare se già in passato ci siano stati episodi di tensione tra i condomini.