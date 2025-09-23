Regionali, la sommese Francesca Allocca candidata con la Lega

La Lega ufficializza una nuova candidatura in vista delle prossime elezioni regionali in Campania: si tratta di Francesca Allocca, 47 anni, medico specialista in cardiologia, figlia dell’ex e compianto sindaco di Somma Vesuviana. La sua scelta di aderire al partito guidato da Matteo Salvini e di scendere in campo con un impegno diretto è stata accolta con favore dai vertici regionali del partito.

Allocca, mamma di Carlo e Giulia, ha maturato la propria esperienza professionale negli ospedali di Nola e del Santobono, prima di dedicarsi all’attività sul territorio, dove continua a operare quotidianamente. La sua candidatura si fonda proprio su questo legame profondo con la comunità: «Conosco e vivo il territorio da medico, da donna e da madre. Credo nella politica come strumento di coesione e progresso sociale, per questo ho deciso di impegnarmi in prima persona: il mio obiettivo è contribuire alla crescita collettiva».

L’annuncio ha trovato immediata eco nelle parole dell’europarlamentare Aldo Patriciello e del deputato e coordinatore campano Gianpiero Zinzi, che hanno espresso soddisfazione per l’ingresso di Allocca nelle file della Lega: «La sua esperienza professionale e la sua capacità di ascolto rappresentano un valore aggiunto. La Lega cresce ogni giorno di più e si rafforza in vista della prossima sfida elettorale, grazie anche al contributo di professionisti e amministratori che scelgono di credere in un progetto di cambiamento per la Campania».

Secondo i vertici del partito, la candidatura di Allocca si inserisce in un percorso di consolidamento che sta portando la Lega a costruire una squadra sempre più radicata sul territorio. Una sfida che guarda non solo alle urne, ma anche alla possibilità di rappresentare concretamente i bisogni delle comunità campane.