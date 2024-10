Il Pomigliano riparte, la prima vittoria arriva con un poker

POMIGLIANO D’ARCO | Quattro gol ed una prestazione convincente regalano al Pomigliano la prima vittoria in campionato della stagione. Al “Gobbato” arriva il Frocalcio che, come i granata, ha raccolto 3 punti nelle prime 5 partite.

PRIMO TEMPO

Gli uomini di mister Rea provano subito a mettere in difficoltà la difesa gialloblu. La prima conclusione arriva al 4′ con un tiro da fuori area di Granato, ma la conclusione è alta. Al 9′ il Pomigliano passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il micidiale colpo di testa di Granata che trafigge Russo e porta avanti i padroni di casa. Il Pomigliano sembra voler sfruttare la superiorità nel gioco aereo, e ci riprova al minuto 15, ancora di testa, con Grande, la palla questa volta finisce fuori. Al 18′ i granata hanno sui piedi di Moccia, pescato da un delizioso filtrante di Grande, la palla del 2-0, ma Russo nega la gioia del raddoppio, deviano in angolo. Sugli sviluppi del corner ci riprova Granata di testa, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa. La prima frazione sembra essere un monologo a tinte granata. Al 21′ una punizione di capitan Siciliano impensierisce la difesa casertana, con la palla che sfiora la traversa. Al 26′ conclusione di Grande, con il portiere ospite impegnato a bloccare la sfera in due tempi. Al 32′ il Pomigliano sfiora nuovamente il gol, Moccia scivola via sulla fascia e serve un cross preciso in area per Siciliano che, da solo a tu per tu con il portiere avversario, mette la palla a lato. Il raddoppio è nell’aria, ed arriva al 38′. Cross di Siciliano che cerca e trova Grande, stop e tiro che si insacca alle spalle di Russo. La prima occasione per il Frocalcio arriva al minuto 43 con un pallonetto insidioso di Munno, ma Bellarosa è attento a bloccare il pallone. Si chiude cosi la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Non cambia la musica nella ripresa. La prima occasione per i padroni di casa arriva dopo appena un giro di lancette. Insidiosa punizione dalla tre quarti calciata da Moccia, che riesce a pescare in area Tommasini ma il tiro di piatto del difensore finisce alto. Al’ 49 il Frocalcio è pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il colpo di testa di Puzone è però fuori di poco. Al 52′ Grande cerca e trova Moccia che prova a chiuderla con un pregevole tiro a giro che si spegne però a lato. Al 61′ il Pomigliano mette il sigillo sulla gara con un tiro al volo di Grande, che raccoglie un assist perfetto e di destro trafigge Russo. Per il fantasista argentino è la prima doppietta stagionale ed il terzo gol in stagione. Il gol del definitivo 4-0 arriva al 81′ con la firma del neo entrato Tansella, rapido a ribattere in rete la respinta di Russo un un primo tiro di Siciliano. Ancora Tnasella protagonista al 88′ che raccoglie un prezioso assist di Moccia, ma il tiro si infrange sui guantoni di Russo, che nega al classe 2002 la gioia della doppietta. C’è tempo per l’ultima, spettacolare, conclusione a rete di Moccia, che in mezza rovesciata prova a firmare il pokerissimo, ma la palla si spegne di poco al lato. Il triplice fischio fa scattare la prima festa al “Gobbato”, ma la testa va subito alla sfida di sabato prossimo contro la Virtus Afragola, altra sfida cruciale per il cammino dei granata in campionato.

TABELLINO

POMIGLIANO – FROCALCIO 4-0

RETI: 9′ Granata, 38′ e 61′ Grande, 81′ Tansella.

POMIGLIANO: Bellarosa, Sirabella, Dorato, Granato (76′ Tansella), Tommasini (55′ Liccardi), Granata, Di Prisco (87’Campana), Cardone, Grande (70′ Viglietti), Siciliano (85′ Martone), Moccia. ALLENATORE: Felice Rea. A DISP. D’Aquino, Garofalo, Tassiero, Siniscalchi.

FROCALCIO: Russo, Iacone (52′ Serra), De Rogatis, Di Maio, Punzone, Munno (60′ Cangiano), Falco, Esposito (68′ Costanzo), Mazzucchiello (64′ Perfetto), Palladino (70′ Salma), Salierno. ALLENATORE: Vincenzo Giacomo Pezzullo. A DISP. D’Errico, Fiorillo, Andreozzi, De Rosa.

AMMONITI: Sirabella e Cardone (Pomigliano), Puzone, Munno, Falco (Frocalcio)

DIRETTORE DI GARA: Francesco Pirozzi (Frattamaggiore).

ASSISTENTI: Roberto Infante (Castellamare di Stabia) – Francesco Gallo (Torre Annunziata).

RECUPERO: 0′ Primo Tempo e 3′ Secondo Tempo.