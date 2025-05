Il Giorno del Gioco: quest’anno il tema è ispirato al Cantico delle Creature

Riceviamo e pubblichiamo:

Istituzionalizzato e nato grazie ad un protocollo con la città di San

Giorgio a Cremano, quest’anno il Giorno del Gioco si svolgerà con un

tema speciale: “Il Cantico delle Creature”, ispirato all’amore per la

natura e al nostro ecosistema, secondo l’insegnamento di San Francesco.

L’evento – promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari

Opportunità del Comune di Sant’Anastasia- si terrà domani, mercoledì 14

maggio, al plesso Boschetto dell’I.C. “Leonardo Da Vinci” di

Sant’Anastasia. Sarà un giorno interamente dedicato alle bambine ed ai

bambini della scuola, con attività ludiche e laboratori creativi

ispirati ai valori del rispetto della natura e dell’inclusione sociale.

“Sarà un momento di crescita, condivisione e divertimento pensato per

stimolare nei più piccoli la consapevolezza ambientale e il valore della

diversità come risorsa – spiega l’assessore Angela Auriemma – e

sottolineo con orgoglio l’importanza di eventi come questo, che

rafforzano il legame tra scuola, territorio e istituzioni e che

promuovono, sin dall’infanzia, quei principi fondamentali di convivenza

civile e solidarietà che sono alla base di una comunità sana e coesa”.

La giornata si aprirà alle 9:00 con l’accoglienza dei partecipanti e i

saluti del sindaco Carmine Esposito che darà il via ai giochi, ai

laboratori e al percorso sensoriale.

Ciascun bambino riceverà una mini serra con terriccio, attrezzi a misura

e semi da piantare. Alla fine ognuno di loro potrà portarsi a casa la

mini serra per continuare a prendersi cura della propria piantina.

Con l’aiuto di esperti, bambini e bambine giocheranno a piedi nudi su

superfici naturali- sabbia, sassi, foglie, erba, acqua – per stimolare

la percezione e il contatto con gli elementi.

“Sono felice che, per questa edizione, il nostro Giorno del Gioco sia

incentrato su un concetto semplice ma attuale – dice il sindaco Carmine

Esposito – ossia stimolare nei nostri giovani, divertendosi e sentendosi

liberi, l’amore e il rispetto per la natura, l’ambiente, la

biodiversità”.

