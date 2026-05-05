Sangue a Pomigliano, giovane accoltellato nella villa comunale

Notte di violenza a Pomigliano d’Arco, dove un giovane di 29 anni è stato ferito con diverse coltellate all’interno della villa comunale Giovanni Paolo II. L’episodio è avvenuto nelle ore notturne e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, il giovane sarebbe stato aggredito da una o più persone per motivi non ancora chiariti. L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto, con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento urgente in ospedale.

Il 29enne, residente proprio a Pomigliano, è stato trasportato presso l’Ospedale del Mare, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per suturare le ferite riportate durante l’aggressione. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi: non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di identificare i responsabili.

Non si esclude alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio vi sono una lite degenerata o un’aggressione premeditata. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire il contesto in cui si è verificato l’episodio e per risalire agli autori del gesto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche cittadine, soprattutto nelle ore serali, quando parchi e ville comunali diventano spesso luoghi di ritrovo.