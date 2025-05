Pomigliano d’Arco: il giro d’Italia e la lotta contro il bullismo

Pomigliano d’Arco, una tappa del Giro d’Italia: le vie interessate e il coinvolgimento dei giovani

Il 15 maggio la città di Pomigliano d’Arco vivrà un momento destinato a entrare nella storia: ospiterà la sesta tappa della 108ª edizione del Giro d’Italia. Un percorso che partirà da Potenza, attraverserà l’Irpinia e il Nolano, per poi giungere fino a Napoli.

Pomigliano d’Arco, in particolare, non sarà una semplice tappa, bensì un itinerario attraverso luoghi simbolici della città, come lo stabilimento automobilistico Fiat-Stellantis.

Per l’occasione, alcune strade saranno chiuse al traffico dalle 11:30 alle 17:00, in particolare: via Mauro Leone, via Roma (nel tratto compreso tra viale Alfa Romeo e via Felice Pirozzi), via Felice Pirozzi e la SP Pomigliano-Acerra.

Sarà un vero e proprio evento sociale ed educativo grazie all’iniziativa contro il bullismo e a favore della promozione dello sport, che insegna il rispetto dell’altro e accoglie tutte le disuguaglianze. La bicicletta stessa, simbolo di energia e libertà, diventa una metafora educativa che promuove il cambiamento.