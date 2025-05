Pomigliano d’Arco porta il Giro d’Italia tra i banchi di scuola: sport e lotta al bullismo uniscono gli studenti

Riceviamo e pubblichiamo:

POMIGLIANO D’ARCO, 13 MAGGIO 2025 – Lo sport come strumento educativo e di inclusione, capace di trasmettere valori e contrastare fenomeni come il bullismo. È questo il cuore pulsante dell’iniziativa “Il Giro d’Italia tra i banchi di scuola”, promossa dal Comune di Pomigliano d’Arco e rivolta agli alunni degli istituti di primo e secondo grado del territorio.

Giovedì 15 maggio, dalle ore 14.00 alle 16.30, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, studenti e docenti saranno protagonisti lungo le strade cittadine in un vero e proprio “contest educativo”: ogni scuola parteciperà con uno striscione contenente uno slogan originale sul tema “sport e bullismo”, realizzato all’interno di un concorso di idee. Le tre classi che presenteranno l’elaborato più significativo riceverà in premio una bicicletta, simbolo di libertà, movimento e rispetto.

Ogni ragazzo riceverà in dotazione un palloncino rosa biodegradabile, un cappellino commemorativo e un pasto con bibita, per vivere appieno la festa del ciclismo. Le scuole saranno disposte in postazioni prestabilite lungo il tragitto del Giro d’Italia, pronte a colorare e animare la città al passaggio dei ciclisti.

“Il nostro obiettivo è promuovere un messaggio chiaro: lo sport è uno strumento potentissimo contro l’emarginazione e la violenza – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport, Domenico Leone –. Attraverso il linguaggio dello sport possiamo educare al rispetto, all’inclusione e alla solidarietà. Vogliamo che i nostri ragazzi sentano di far parte di una comunità che li sostiene e che sa dire, con forza, ‘no al bullismo’”.