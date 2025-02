I boquet del Festival realizzati da un fiorista di Acerra

ACERRA – Il Festival di Sanremo 2025 si tinge dei colori e dei profumi dei fiori grazie all’arte del maestro fiorista acerrano Pietro Laezza. Originario di Acerra, Laezza si è aggiudicato il prestigioso compito di confezionare i bouquet che verranno consegnati a cantanti e ospiti sul palco dell’Ariston.

Il flower designer campano ha trionfato nella nona edizione del concorso organizzato da Amaie Energia e Mercato dei Fiori, un’iniziativa che mira a valorizzare l’eccellenza floricola di Sanremo. Con una combinazione di creatività e tecnica sopraffina, Laezza ha superato la concorrenza di altri talentuosi fioristi, tra cui Mario Garofalo di Torremaggiore e Katia Santamaria di Cassino, aggiudicandosi il primo posto.

L’edizione di quest’anno del concorso ha avuto come tema “i fiori nell’arte”, richiedendo ai partecipanti di creare bouquet ispirati a movimenti artistici come il Barocco, l’Impressionismo, il Modernismo e il Cubismo. I dieci concorrenti hanno dovuto dimostrare il loro talento in prove di 30 minuti ciascuna, conquistando il giudizio di una doppia giuria. La giuria tecnica, composta dai maestri d’arte floreale Rudy Casati, Marco Introini e Rita Milani, e la giuria d’onore, formata da esponenti del settore florovivaistico e istituzioni locali, hanno premiato Laezza per la sua maestria e sensibilità artistica.

Il ruolo dei fiori a Sanremo è fondamentale non solo per il valore estetico ma anche per l’importanza economica del settore floricolo nella città ligure. Grazie al lavoro di Pietro Laezza, i bouquet del Festival saranno un omaggio alla tradizione e all’innovazione nel mondo dell’arte floreale.