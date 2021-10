Green pass nelle grandi fabbriche: controlli a campione o capillari sui varchi

Ecco come a Pomigliano Stellantis, Leonardo e Avio Aero affronteranno il debutto della nuova norma anti Covid

A partire da oggi nella grande fabbrica produttrice della Panda, la Stellantis di Pomigliano, saranno effettuati attraverso i vigilantes controlli a campione sui varchi ogni venti-trenta lavoratori in ingresso. Stesso metodo adotterà il vicino quanto altrettanto enorme impianto aeronautico della Leonardo: anche qui controlli a campione. Invece nell’Avio Aero, stabilimento produttore di componenti aeronautici ubicato tra la Stellantis e la Leonardo, saranno fatti controlli individuali come quelli che si applicano già da tempo nei ristoranti, persona per persona. Si tratta di una differenziazione dalle altre due grandi fabbriche dovuta al fatto che il numero di lavoratori dell’Avio Aero, mille dipendenti divisi in turni, facilita l’ingresso controllato capillarmente perché è nettamente inferiore a quello di Stellantis, oltre quattromila addetti, e Leonardo, circa tremila. A ogni modo i controlli a campione non stanno preoccupando più di tanto sulla tenuta antiepidemica degli impianti. Negli ambienti di Leornardo e Stellantis Pomigliano si concorda sul fatto che la percentuale di no vax in organico sia verosimilmente basso, intorno al 6-8 % della forza lavoro complessiva. Un calcolo che però potrà essere fatto in maniera precisa e attendibile solo alla prova del nove. C’è intanto chi scommette che oggi molti dei lavoratori non vaccinati sceglieranno di non andare in fabbrica preferendo mettersi in malattia. Se infatti dovessero essere scoperti durante i controlli ai varchi la norma sul green pass prevede il respingimento a casa del lavoratore e la mancata retribuzione giornaliera oltre che una sanzione pecuniaria molto salata. Ma una situazione del genere, cioè di dipendenti che restano a casa per non incappare nei controlli, non potrebbe di certo prolungarsi più di tanto. La nuova legge anti Coronavirus è stata concepita per far aumentare al massimo la quota dei vaccinati in poche settimane. Dunque, sarà possibile rilevare all’atto pratico le effettive conseguenze della nuova legge.