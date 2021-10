Somma Vesuviana, l’appello di Rianna ai tutti consiglieri: “La scuola De Matha non va demolita”

Dal consigliere di opposizione Salvatore Rianna riceviamo e pubblichiamo

Rianna: “Faccio appello alla sensibilità di tutti i Consiglieri Comunali, la scuola di via De Matha non va demolita”

All’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale ci sarà una mozione a firma del consigliere comunale di opposizione Salvatore Rianna, un atto con il quale si chiede di votare affinché la Giunta revochi la delibera n.35 del 20 maggio scorso in virtù della quale si approvava il progetto definitivo per la costruzione di una scuola dell’infanzia previa demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, progettato dall’architetto di fama Aldo Loris Rossi.

Di seguito le dichiarazioni di Rianna: “Negli anni scorsi sono stati spesi tanti soldi per riqualificare la scuola che si vorrebbe demolire, scuola progettata da un notissimo e importante architetto. Con la mozione che andrà discussa in Consiglio Comunale chiedo pertanto a tutti i consiglieri, a prescindere da colori e posizioni, di ascoltare le istanze che arrivano dal territorio e convergere su una soluzione di buon senso, quella scuola non va demolita. Sono convinto che quando c’è in gioco un interesse supremo sia prova d’intelligenza tornare sui propri passi e non arroccarsi testardamente sulle proprie posizioni, in particolar modo se non condivise dalla maggioranza dei cittadini”.