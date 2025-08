Grande successo con Pietro Faiella nel Giardino dei Miti di Pomigliano d’Arco

L’ultimo appuntamento del festival “I nostri miti”

Ieri sera si è tenuto l’ ultimo appuntamento della sesta edizione del festival “I nostri miti” con Pietro Faiella in Secondo Giuda. Una storia nota, quella di Giuda Iscariota, ma raccontata da un punto di vista nuovo: il suo. È stata una rappresentazione teatrale mozzafiato. La mimica facciale dell’attore, combinata con luci, musiche e l’atmosfera suggestiva del Giardino dei Miti, ha lasciato il pubblico senza parole.

È stato l’ultimo di una serie di appuntamenti che, ogni giovedì alle 21.00, hanno animato Pomigliano d’Arco, da Deborah Caprioglio a Pietro Faiella, passando da monologhi divertenti a riflessivi e commoventi. Ogni sera, il Giardino dei Miti era pieno di cittadini coinvolti e interessati.

Al termine dello spettacolo di ieri sera, il pubblico ha regalato una standing ovation totale. Subito dopo, ha preso la parola Totò Caprioli con un intenso monologo: una sedia vuota illuminata, la sola voce a guidare l’emozione, fino alla sua salita sul palco per ringraziare i presenti, lo staff e il direttore artistico Francesco Maria Cordella.

Con la serata di ieri si è ufficialmente concluso il ciclo estivo, ma non è escluso che ci siano novità in arrivo per la stagione invernale.