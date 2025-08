Sant’Anastasia, passa assestamento: Comune recupera altri 95mila euro

Sant’Anastasia: recuperati altri 95mila euro per la città

Il Sindaco Esposito: “Saranno impiegati per servizi ai cittadini”.

Il vicesindaco Trimarco (Bilancio): “Una somma che va ad aggiungersi all’imponente recupero – oltre 500mila euro – compiuta in questi anni”.

Un certosino lavoro di recupero nei meandri del bilancio: passato in consiglio comunale l’assestamento, ossia la garanzia che i conti sono in equilibrio, il vicesindaco Mario Trimarco ha annunciato in aula che – grazie all’incarico di verifica affidato all’esterno e al lavoro compiuto con l’Ufficio Ragioneria – si è riusciti a recuperare la somma di 95mila euro. In pratica, il Comune di Sant’Anastasia – dal 2018 al 2023 – ha pagato un surplus di Irap che oggi è a disposizione delle casse comunali e che va ad aggiungersi alle imponenti somme – circa 500mila euro – recuperate fin dall’insediamento dell’amministrazione Esposito, dai diritti di superficie per le antenne di telefonia mobile sul territorio. “Le somme recuperate – ricordano il sindaco Carmine Esposito e il vicesindaco Mario Trimarco – sono state impiegate, come lo saranno queste ultime, per servizi ai cittadini”.

Intanto, con l’approvazione dell’assestamento di Bilancio, sono state definite alcune opere tra cui i lavori di riqualificazione di via Starza Rosanea (lotto III) e l’ampliamento via del Pruneto, un’opera finanziata nel 2012 e strategica che collegherà l’area con Pomigliano d’Arco e aiuterà la risoluzione dei problemi di viabilità. In più, interventi per la manutenzione delle strade, l’assegnazione di un nuovo immobile comunale che sarà sede di Polizia Locale e Protezione Civile e importanti economie dei fondi realizzati nei piani dedicati alla digitalizzazione: anche questo comporterà un risparmio per le casse comunali perché sarà prevista la notifica della Tari in maniera digitale.