Giugliano, bomba giudiziaria: indagati imprenditori collegati al clan Mallardo: c’è anche l’ex sindaco

Si parla ancora di Giugliano e, ancora una volta, per indagini legate ad infiltrazioni o collaborazioni camorristiche in affari di noti imprenditori.

Dopo un’importante indagine da parte della DIA, famosi imprenditori di Giugliano, in totale 27, sono stati indagati per infiltrazioni camorristiche in campo edile, tecnico, politico e comunale.

Indagato anche l’ex sindaco di Giugliano, ora consigliere comunale, Antonio Poziello, con l’accusa di abuso d’ufficio insieme a Filippo Frippa che all’epoca dei fatti lavorare al comune. I due avrebbero emesso, insieme ad Raffaele Vitiello, atti amministrativi illegali per permettere la demolizione e la costruzione di fabbricati che in realtà erano gestiti dal clan camorristico di Giugliano e, più in generale, dell’alleanza di Secondigliano.

Dopo la pronuncia giudiziale, ora bisogna attendere il processo grazie al quale si avranno condanne o assoluzioni.