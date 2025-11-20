Giornata Mondiale della Prematurità: L’Acchiappasogni ONLUS al fianco del Fatebenefratelli di Napoli tra emozione e testimonianze

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, il Centro Studi dell’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli ha ospitato un evento toccante e partecipato, dedicato alla sensibilizzazione e al sostegno dei bambini nati prematuri e delle loro famiglie.

Anche quest’anno, con la consueta sensibilità, è stata presente L’Acchiappasogni ONLUS, da sempre vicina al Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale e protagonista di progetti concreti a supporto delle famiglie. L’associazione ha partecipato con grande emozione, rinnovando l’impegno a essere presente anche negli anni futuri.

Una giornata intensa: ospiti e testimonianze

Tra gli ospiti d’onore Lorenzo Insigne e Mario Forte, che hanno portato il loro saluto e il loro sostegno a medici, genitori e volontari.

Momento centrale dell’incontro, le testimonianze dei genitori dei bambini prematuri: storie di coraggio, fragilità e speranza, capaci di commuovere profondamente tutti i presenti. Racconti che ricordano quanto sia importante non lasciare sole le famiglie in percorsi spesso lunghi e complessi.

Le associazioni protagoniste: AFMAL ONG e Acchiappasogni ONLUS

Tra le realtà più attive nel sostegno all’ospedale, un ruolo importante lo ricopre AFMAL ONG – Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani, rappresentata dal Presidente Fra Gerardo D’Auria, da anni impegnata in progetti di solidarietà e assistenza.

Accanto ad AFMAL, L’Acchiappasogni ONLUS, con la Presidente Vittoria Lucianelli e Roberto Ciccarelli, che ha ribadito il proprio impegno a favore del reparto attraverso iniziative, donazioni e attività di supporto diretto alle famiglie.

Il cuore dell’evento: i medici e lo staff del reparto

Un tributo speciale è stato riservato all’équipe del Reparto di Neonatologia e UTIN del Fatebenefratelli, composta da professionisti che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per i neonati prematuri e per le loro famiglie:

Dr. Giuseppe De Bernardo

Dr. Pietro Iacobelli

Dr.ssa Desirée Sordino

Accanto a loro, la costante guida della Direttrice Sanitaria, Dott.ssa Mariateresa Iannuzzo, il cui contributo è fondamentale nel coordinamento e nella valorizzazione dei servizi offerti dal dipartimento.

Una rete che fa la differenza

La celebrazione della Giornata Mondiale della Prematurità non è soltanto un’occasione di commemorazione, ma un invito a sostenere, conoscere e ampliare le iniziative dedicate ai neonati prematuri.

L’incontro al Fatebenefratelli conferma ancora una volta la forza della collaborazione tra enti sanitari, associazioni e comunità: una rete che dona ai piccoli pazienti e alle loro famiglie qualcosa di prezioso quanto le cure mediche — la vicinanza, il calore umano e la speranza.