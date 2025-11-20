Acerra, spari contro la sede dell’Asl

ACERRA – Un episodio estremamente grave si è verificato nella tarda serata di ieri nel complesso sanitario di via Flavio Gioia, dove si trovano gli ambulatori della continuità assistenziale, il servizio 118 e la sede chiusa del SerD. Secondo la ricostruzione iniziale, un individuo avrebbe raggiunto l’area con l’obiettivo di impossessarsi del metadone custodito all’interno della struttura.

L’uomo, dopo aver scavalcato la cancellata, avrebbe impugnato una pistola e premuto il grilletto più volte, colpendo il muro e alcune finestre degli uffici. I medici e gli infermieri in turno hanno sentito distintamente gli spari e, temendo di essere coinvolti, si sono rifugiati nei locali più protetti, mentre venivano contattate le forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato diversi bossoli sul terreno e segni di impatto sulle pareti. Per fortuna nessun operatore sanitario è rimasto ferito. Dalle prime verifiche, pare che il responsabile conoscesse il complesso e sapesse dove fosse collocata la sede del SerD, chiusa al pubblico da tempo.

L’aggressore, una volta accortosi di non poter accedere agli uffici, avrebbe abbandonato l’area rapidamente. Le indagini sono ora concentrante sull’analisi delle telecamere, nella speranza di identificare l’autore del gesto. L’ipotesi più plausibile è che si tratti di un soggetto con dipendenza da sostanze, probabilmente in cerca della terapia sostitutiva.

La direzione del servizio sanitario locale ha condannato l’episodio, definendolo un attacco a una struttura che garantisce assistenza 24 ore su 24. I sindacati dei medici hanno espresso forte solidarietà al personale coinvolto, sottolineando la necessità di rinforzare i sistemi di sicurezza.

L’episodio ha suscitato grande allarme tra gli operatori e tra i residenti della zona, preoccupati per l’escalation di violenza ai danni di servizi pubblici fondamentali. Le indagini proseguono senza sosta.