Non vedente muore a Castellammare colpito da un malore

Tragedia per la città di Castellammare, dove un uomo non vedente si è accasciato a terra ed è morto a seguito di un malore fulminante

L’episodio si è verificato in Piazza Matteotti, davanti agli occhi dei passanti. L’uomo, un medico non vedente in pensione conosciuto nella zona, si è improvvisamente accasciato a terra.

Colpito da un malore improvviso, il medico ha battuto violentemente la testa al suolo. Vicino a lui sono rimasti fedelmente il suo cane da guida, un labrador nero, e il bastone, che lo accompagnavano in tutte le sue attività quotidiane.

Il 118 è stato allertato da alcuni passanti che, vedendo il corpo, hanno cercato di prestare soccorso. Ma non c’è stato nulla da fare, il malore è stato fulminante e i sanitari non hanno potuto rianimarlo.

Successivamente sono arrivati i familiari e la salma del medico è stata trasferita nella tarda mattinata. Sul luogo sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia locale, con il compito di ricostruire la dinamica esatta e di chiarire le cause del decesso.

Il tutto è avvenuto come un fulmine a ciel sereno, davanti a commercianti e passanti che lo conoscevano e lo stimavano. La popolazione di Castellammare è profondamente colpita da questo episodio e si stringe al dolore dei familiari.