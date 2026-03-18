Giornata della dell’Unità Nazionale, l’amministrazione inaugura la ‘Parete della Costituzione’ alla scuola Caporale.

ACERRA – “La Costituzione, l’inno di Mameli ed il Tricolore sono i simboli più cari e identificativi della nostra patria: è fondamentale trasmettere ai ragazzi i valori di solidarietà che hanno reso l’Italia un paese libero e unito”.

E’ quanto ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico ai ragazzi della scuola Caporale inaugurando la ‘Parete della Costituzione’ insieme a Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso dalla camorra e agli assessori Francesca La Montagna, Milena Tanzillo e Milena Petrella. L’iniziativa è avvenuta in occasione del 17 Marzo, Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera.

“In un contesto internazionale difficile – ha spiegato il sindaco – dove la follia dell’uomo rischia di trascinarci in una spirale di violenza distruttiva, è davvero importante trasmettere ai giovani i valori di pace e unità. Congratulazioni agli alunni, alla dirigente scolastica e ai docenti della Caporale per questa attività, esempio di forte impegno civico: la Costituzione è garanzia dei principi di giustizia e libertà, da 165 anni caposaldo della civile convivenza tra i popoli che va rinsaldata e consolidata proprio attraverso la memoria collettiva”.