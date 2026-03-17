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Somma al voto, l’ Associazione “9 Marzo” invita tutte le forze civiche a un tavolo di confronto

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

L’Associazione “9 Marzo”, in vista delle prossime consultazioni
amministrative locali

– a seguito del proprio manifesto reso pubblico, mesi orsono, volto a promuovere un dibattito tra tutte le forze del territorio al fine di condividere un’azione politico/programmatica rispondente ai reali bisogni della comunità;
– considerato che dai numerosi tavoli di confronto, fin qui succedutisi, non sono ancora emerse proposte utili a dare una prospettiva di sviluppo per il paese;
– tenuto conto della brevità dei tempi occorrenti per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari in vista delle prossime scadenze elettorali;

     INVITA
tutte le forze civiche, che vogliono il bene di Somma Vesuviana, il giorno 18 Marzo ore 18:30 presso Hotel Cenacolo per avviare un tavolo di confronto per intensificare il percorso costruttivo già precedentemente avviato, al fine di individuare un’efficace azione politico/programmatica in risposta ai bisogni del territorio.

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