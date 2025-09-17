Franco Ricciardi live a Somma: maxi concerto tra musica e misure di sicurezza

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Franco Ricciardi in concerto a Somma Vesuviana per l’evento atteso della Festa di San Gennaro.

Venerdì 19 – ore 21 – Piazza Vittorio Emanuele III!

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Attenzione potrà accedere all’area concerto soltanto chi ha la prenotazione. Inoltre abbiamo previsto molteplici provvedimenti in materia di circolazione delle auto e divieti. Ho firmato anche sulle bevande alcoliche”.

Attenzione perchè ci sarà divieto di sosta dalle ore 19 alle ore 01 del giorno successivo in tutte le aree interessate ed elencate di seguito!

“Somma Vesuviana si prepara al grande evento del 19, quando dalle ore 21 avremo il concerto di Franco Ricciardi. Attenzione perchè potranno, per motivi di sicurezza, accedere solo tutti coloro i quali hanno già effettuato la prenotazione al concerto. Non possono essere concessi ingressi liberi illimitati.

Ho firmato l’ordinanza sindacale che prevede il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in forma ambulante e per i distributori automatici, per gli esercenti dei pubblici esercizi, per gli esercenti degli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, per gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio, sotto la responsabilità dei titolari delle attività. C’è divieto anche di portare a seguito, a piedi o a bordo di veicoli, da parte di chiunque, bibite in bottiglie di vetro o lattina acquistate presso esercizi posti al di fuori dell’area perimetrata dalle vie suindicate in cui vige il divieto di vendita”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Tutte le informazioni saranno nelle prossime ore sul sito del Comune di Somma Vesuviana Home page | Comune di Somma Vesuviana

DIVIETO DI TRANSITO e il DIVIETO DI SOSTA nelle seguenti strade interessate dalla processione tradizionale del Santo Patrono: Via Collegiata-Via Piccioli-Via S. Giovanni De Matha -Via Margherita- Via Canonico Feola- Via A. Moro (I°tratto)- Via Circumvallazione- Via Macedonia- Via Fosso dei Leoni- Via Gobetti- Via Turati- Via Amendola- Via Gramsci- Via Casaraia- Via Mercato Vecchio fino all’intersezione con Via Lopez (torna indietro)- Via Mercato Vecchio- Via Roma- Via Gramsci- Via Casaraia- Via S.Pietro- Via F. D’Aragona- Via M. Troianiello- Via Colonnello G.Aliperta/ Via Cavone – Via M.Troianiello- Via Collegiata (rientro nell’omonima chiesa);

Ci sarà la rimozione forzata dei veicoli dove è previsto il divieto di sosta, dalle ore 19 del giorno 19 alle ore 01 del giorno successivo.

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA con la conseguente sospensione del servizio di sosta a pagamento in Via/Piazza Vittorio Emanuele III, dall’intersezione con Via Casaraia e sino all’intersezione con Via S. Giovanni De Matha. C’è DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO in Piazza Vittorio Emanuele III, con la conseguente sospensione del servizio di sosta a pagamento nell’area destinata normalmente alla sosta a pagamento, antistante il Monumento ai Caduti (eccetto mezzi autorizzati). DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO in Piazza Vittorio Emanuele III, anche nell’area destinata normalmente alla sosta a pagamento e non, con la conseguente sospensione del servizio di sosta a pagamento antistante la chiesa di S. Giorgio Martire (eccetto mezzi autorizzati);

Senso unico in VIA SAN GIOVANNI DE MATHA.

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA con la conseguente sospensione del servizio di sosta a pagamento nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Margherita e l’intersezione con Via V. Emanuele III/Via A. Moro, unica direzione di marcia consentita Via San Giovanni de Matha/ Via Circumvallazione.

In VIA CIRCUMVALLAZIONE (intersezione con Via San Giovanni de Matha) DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA per i veicoli provenienti da Sant’Anastasia e di SVOLTA A DESTRA per i veicoli provenienti da Ottaviano;

In VIA MARGHERITA, ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, unica direzione di marcia consentita sarà Via Margherita/Via Circumvallazione;

TRAVERSA SAN GIOVANNI DE MATHA – Obbligo di svolta a sinistra su via San Giovanni de Matha.

In VIA PICCOLI ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra su via San Giovanni de Matha.

In VIA GINO AURIEMMA intersezione con Via San Giovanni de Matha ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA in direzione Via Circumvallazione.

In VIA CASARAIA – DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA dall’intersezione con Via Roma/Via Mercato Vecchio fino all’intersezione con Via Gramsci;

In VIA COLONNELLO ALIPERTA – DIVIETO DI TRANSITO su Via Portaterra;

In VIA SAN PIETRO – DIVIETO DI TRANSITO (eccetto i residenti).

In VIA ALDO MORO – divieto di svolta a destra per Via Vittorio Emanuele III. In VIA PORTIELLO – DIVIETO DI TRANSITO Ø

Ci sarà la SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI relativo alla colonnina elettrica posta in Piazza Vittorio Emanuele III e l’interdizione dei relativi stalli di sosta.