Festa di San Gennaro a Somma, vietata la vendita di bibite in vetro

A Somma Vesuviana, in occasione della Festa di San Gennaro, é stata vietata la vendita di bibite in vetro e lattina

Il comune di Somma Vesuviana, tramite l’ordinanza n. 125 del 17/09/2025, ha vietato la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto di quest’ultime nelle aree pubbliche.

É consentito l’utilizzo di bevande in contenitori diversi, come carta o plastica. Il consumo di bibite in vetro o lattine é possibile solo all’interno dei locali, sotto responsabilità dei gestori.

In particolare, questo divieto si estende alle zone aperte al pubblico e interessate dalla manifestazione del 19 settembre.

Infatti, in questa giornata si festeggerà il santo patrono di Somma Vesuviana, San Gennaro, e in occasione ci sarà il concerto di Franco Ricciardi in Piazza Vittorio Emanuele III.

I tratti in particolare interessati dall’ordinanza sono: Piazza Vittorio Emanuele III, Via Antonio Gramsci, Via I Traversa Casaraia, Via San Pietro, Via F. D’Aragona, Via Michele Troianiello, Via Botteghe, Via Collegiata, Via Campane, Via Roma, Via Aldo Moro, Via Margherita, Via San Giovanni de Matha, Via F. Turati, Via Diaz, Piazza San Francesco.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 18:00 del 19/09 alle ore 06:00 del 20/09 e le violazioni saranno sanzionate con multe che vanno da €25 a €500.

Il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno, tramite un post su facebook, ha elencato tutte le direttive descritte dall’ordinanza, confidando nella collaborazione di tutti per vivere insieme una festa in sicurezza.

Queste misure precauzionali vengono attuate per vivere al meglio questi momenti che rappresentano un’occasione di unione e senso di appartenenza per tutta la comunità sommese.