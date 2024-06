Forza Italia pensa già alle Regionali e apre il fronte moderato

Per elezioni aggregare forze moderate e sane della regione. E’ questo l’input di Forza Italia dopo l’esito delle Regionali

“L’ottimo risultato raggiunto da Forza Italia in questa tornata elettorale è frutto di un lavoro costante sui territori che stiamo svolgendo da anni. Adesso tutto il partito è pronto a giocare la partita delle prossime regionali in Campania, dove bisogna aprire un varco.

E il varco è al centro. Bisogna aggregare tutte le forze moderate e sane della regione. Aprire una linea di dialogo con quelle forze centriste che si rivedono nei nostri valori e nelle nostre idee. Forza Italia può e deve fare da traino per costruire una coalizione forte e coesa per andare a vincere in Campania”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco SILVESTRO