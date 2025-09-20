Fondazione Festa dei Gigli di Nola, il sindaco Ruggiero nomina il nuovo commissario

E’ il commercialista Giovanni Ruggiero: a lui il compito di risanare le casse e di modificare statuto e regolamenti

_Il primo cittadino: “Azione doverosa in presenza di un organismo di fatto paralizzato da una grave crisi gestionale del recente passato”. _

“La Festa dei Gigli di Nola è il nostro patrimonio comune, dobbiamo ripartire verso un rilancio sotto una guida chiara e trasparente. Un obiettivo possibile con la collaborazione di tutti noi”: il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero nomina un nuovo commissario della Fondazione Festa dei Gigli di Nola, dopo le recenti dimissioni del vice prefetto Roberto Esposito, nominato dal commissario straordinario del Comune di Nola in prossimità della scorsa edizione dell’evento dedicato a San Paolino per la necessità di garantirne il regolare svolgimento in uno scenario caratterizzato da sentenze della Giustizia Amministrativa e da un CdA di fatto dimezzato da dimissioni e sfiducie.

Il compito di normalizzare la Fondazione Festa dei Gigli è stato affidato a Giovanni Ruggiero, commercialista e revisore dei conti: “Ritengo doveroso – ha scritto il sindaco Andrea Ruggiero in una lettera aperta ai cittadini pubblicata sulla sua pagina Facebook – avviare un nuovo periodo di commissariamento, indicando una figura terza che possa affrontare con la giusta determinazione e risolutezza le criticità che altrimenti sterilizzerebbero la missione dell’organismo. Bisognerà avviare un risanamento generale, partendo dalla grave situazione economica, fino ad apportare le necessarie modifiche a statuto e regolamento che ad oggi hanno lasciato spazio a interpretazioni ambigue e generando decisioni controverse”.

Nella comunicazione alla comunità, il primo cittadino ha espresso la propria opinione sui recenti provvedimenti assunti dal commissario dimissionario che hanno chiamato in causa a vario titolo i protagonisti della scorsa edizione della Festa dei Gigli: “Le decisioni assunte probabilmente sarebbero state più comprensibili, e forse anche più condivisibili, se fossero arrivate nei giorni immediatamente successivi al giorno della ballata, quando l’emotività era ancora forte, mentre oggi rischiano soltanto di destabilizzare quel nuovo percorso che avevamo immaginato potesse nascere all’alba di una nuova edizione”.