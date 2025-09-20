Somma, domenica di sport con la “Due Comuni” e lo “Sport City Day”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Un’intera giornata di Sport – Socialità e di impegno Sociale.

Domenica 21 Settembre dalle ore 8 e 30 la Maratona Podistica per Telethon. Partenza ore 9 da Via Roma!

Dalle ore 18, in Piazza Vittorio Emanuele III, il Villaggio dello Sport per lo Sport City Day!

Tancredi Cimmino – Presidente Telethon Napoli: “Il 21 Settembre la Due Comuni, maratona podistica per Telethon. Ben 800 atleti! Avremo nella Maratona anche ricercatori, scienziati che ogni giorno sono in trincea nel contrasto al cancro e alle malattie rare! Ringrazio l’Unione Stampa Sportiva Italiana per il patrocinio”.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano : “Sarà una giornata tutta di sport all’aria aperta. La mattina la grande Maratona podistica per la ricerca Telethon, al pomeriggio il Villaggio dello Sport aperto a tutti! ”.

Rosalinda Perna – assessore allo sport dfel Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – : “La Due Comuni è diventata una tradizione che unisce sport, solidarietà e comunità. Al pomeriggio, invece e fino a sera avremo il Villaggio dello Sport, nell’ambito dello Sport City Day, con il patrocinio dell’Osservatorio Permanente sullo Sport, del Comune e della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali!”.

Una grande giornata di Sport!

“Avremo più di 800 atleti che correranno per la ricerca ed avremo un evento che sarà in grado di unire tutti. Bambini, ragazzi, padri, madri, persone con disabilità, atleti – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – saranno uniti dalla ricerca scientifica. Somma Vesuviana c’è e cammineremo davvero tutti insieme. L’appuntamento per tutti è alle ore 9 del 21 Settembre con partenza da Via Roma, a Somma Vesuviana! Non avremo solo La Due Comuni, ma dalle ore 18 e 30, Somma Vesuviana sarà tappa dello Sport City Day con tanto sport per tutti, gratuito, libero e all’aria aperta !”.

Maratona Telethon la mattina del 21 Settembre ma al pomeriggio il Villaggio dello Sport, in Piazza Vittorio Emanuele III.

“La Due Comuni è diventata una tradizione che unisce sport, solidarietà e comunità. Al pomeriggio, invece e fino a sera avremo il Villaggio dello Sport, nell’ambito dello Sport City Day – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – con il patrocinio dell’Osservatorio Permanente sullo Sport, del Comune e della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali! Dalle ore 18, in Piazza Vittorio Emanuele III, avremo tutti gli sport. Avremo le arti marziali, la pallavolo, il basket, la scherma, la skating, il calcio, il running, l’atletica, ma anche la zumba, lo yoga, il ballo della Salsa e Bachata”.