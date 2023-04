Fioccano le multe grazie ai video di Pontecitra

Marigliano – Dal 13 al 19 aprile sono continuate le estrapolazioni delle immagine del sistema di videosorveglianza di Pontecitra che hanno svelato altri sversamenti con la irrogazione di altre sanzioni .

Il fenomeno si sta abbattendo in pochi giorni come dichiarato dal comandante Nacar .

In meno di una settimana abbiamo irrogato una decina di sanzioni e già stamattina abbiamo potuto azzerare il fenomeno dello sversamento di rifiuti nella zona ex 219.

“Stamattina la zona era completamente pulita e questo non può fare altro che portare soddisfazione all’ operato intrapreso dall’ amministrazione .

Tuttavia proprio questo e’ il momento di non abbassare la guardia . Faremo controlli serali e notturni per lo sversamento di rifiuti”