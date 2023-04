Pollena, Fiorillo debutta al Castello e presenta la sua lista di under 50: “Stiamo il domani”

Pollena Trocchia. E’ stata presentata la lista al Castello Santa Caterina la lista di Fiorillo. Il

candidato sindaco: “Dai servizi sociali al Parco Europa: pronti a ridare dignità a Pollena Trocchia”

Debutto in grande stile, per la lista “Siamo il domani” con Pasquale Fiorillo candidato sindaco. La presentazione della lista di giovani che punta al governo cittadino si è tenuta al castello Santa Caterina al cospetto di una folla da grandi occasioni. Il gruppo capeggiato da Pasquale Fiorillo si propone come alternativa alle amministrazioni uscenti e i candidati – tutti giovani professionisti del territorio – sono pronti a ridare dignità e centralità a Pollena Trocchia e ai suoi cittadini.

“Il nostro è un programma impegnativo, ma la sfida che ci aspetta ci esalta”, ha detto Fiorillo, acclamato da oltre seicento sostenitori pronti a dar battaglia in questa campagna elettorale.

“Ripartiamo dai servizi sociali, lasciati morire negli ultimi due anni, dall’asilo nido che ho inaugurato e che era diventato un punto di riferimento per il nostro territorio, e che l’amministrazione uscente non è stata capace di tenere aperto. Partiamo, dunque, dalle famiglie – ha detto Fiorillo – nucleo centrale della nostra comunità e della nostra lista: ci sono una neomamma e una candidata in dolce attesa che, con coraggio, sono scese con me in campo per Pollena Trocchia, e per le famiglie di Pollena Trocchia, perché solo mettendoci la faccia, la fatica, l’impegno e il cuore, possiamo veramente cambiare il domani del nostro paese e tornare ad essere orgogliosi del nostro territorio. Abbiamo il dovere di riportare ambiente ed economica in cima all’agenda politica, partendo dalle colture tipiche. E dobbiamo, con trasparenza, affrontare il nodo Parco Europa,

dove le famiglie aspettano risposte certe e soluzioni concrete e non vagheggiamenti. Lo stesso vale per la scuola media Viviani, dove i lavori di ristrutturazione sono diventati una sorta di giallo. Abbiamo il dovere di intervenire sugli assi viari cittadini, di eliminare le barriere architettoniche che rendono difficile la vita ad anziani e

persone con disabilità. Abbiamo l’obbligo di tutelare le aree a monte, le zone rurali e il

centro storico dal vandalismo e dall’inciviltà. E infine – ha aggiunto Fiorillo – c’è da riportare agli standard di normalità i servizi essenziali e la sicurezza: partiremo dalla rifondazione del comando di polizia locale. I cittadini di Pollena Trocchia meritano risposte e soluzioni e noi siamo pronti a dargliele”.

“Se ce ne daranno la possibilità – ha concluso il candidato sindaco – lavoreremo sin dal primo giorno per intercettare i fondi necessari perché Pollena Trocchia sia, finalmente, una cittadina pulita, sicura, a portata di tutti e dove ci sia possibilità di trovare lavoro”.

La squadra

FIORILLO schiera una squadra di under 50 quasi tutti alla prima esperienza politica.

Le donne. In campo l’assistente sociale Antonella Attimo, le imprenditrici Rossella

Romano e Rossella Sannino, la biologa e nutrizionista Concetta detta Imma Punzo, l’avvocato Annamaria Barbera, la mamma a tempo pieno Raffaela Schettino e la consigliera uscente e insegnante Francesca De Siena. Hanno poi aderito al progetto Siamo il Domani, l’imprenditore Pasquale Montella, il farmacista Antonio Di Sapio, gli avvocati Diego Di Napoli e Francesco d’Angelo, il geometra Salvatore Bizzarro, l’agronomo Sergio Fiorenza, il carabiniere Salvatore Salierno, il produttore musicale Francesco Lombardi, il dottore in scienze motorie Francesco Cosentino. Ciascuno di loro, ieri sera, presentato dalla moderatrice Carla Esposito, ha spiegato le motivazioni della candidatura e i progetti in itinere, ognuno pronto a mettere a disposizione della comunità le proprie competenze e il proprio tempo.