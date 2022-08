Festa delle Lucerne: informazioni e norme di sicurezza

Mancano poche ore all’inizio della magia della Festa delle Lucerne. Sono ancora in corso gli allestimenti degli addobbi nei vicoli del Borgo Casamale. Ma già da stasera le lucerne splenderanno per un’anteprima riservata a persone con mobilità ridotta, a bambini delle scuole materne ed elementari ed alla stampa Nazionale ed Internazionale.

Infatti, quest’anno lo slogan della Festa è proprio “nessuno escluso”. Per questo motivo, sono state adottate alcune norme per garantire a tutti una visita in sicurezza, in previsione anche di una grande affluenza di visitatori. Stasera alle ore 21:00 saranno accese le prime lucerne presso vico Torre, vico Zoppo, vico Puntuale. Sarà poi reso possibile l’accesso anche alle persone diversamente abili, con una visita facilitata e con assistenza di personale specializzato.

Da domani sera, invece, si darà il via alla Festa, sempre con l’accensione delle lucerne delle quattro porte con la presenza delle autorità invitate e della stampa. In seguito, alle ore 21:15, si procede con l’accensione lucerne vicoli a cura della persona più anziana del vicolo.

Alcune norme di sicurezza e regolamento della Festa delle Lucerne.

Sul sito ufficiale della Festa sono state rese note alcune informazioni sullo svolgimento della Festa, sugli ingressi e il percorso da seguire nel Borgo. L’accesso, infatti, sarà controllato e contingentato. L’ingresso all’area della Festa è consentito ai soli visitatori muniti di ticket gratuito numerato. Sarà possibile ritirarli preventivamente presso l’area di accoglienza, transito e attesa di Piazza Vittorio Emanuele III, a partire dalle ore 19:00.

Dopodiché, i visitatori si recheranno alla porta d’ingresso alla Festa che è Porta Terra. L’uscita sarà consentita o attraverso Porta Castello (per chi intende proseguire la visita al Castello d’Alagno), oppure tramite Porta Piccioli per tutti gli altri.

Non sarà consentito il consumo di cibo e bevande nei vicoli, solo nei locali e luoghi di ristorazione autorizzati. Sono stati predisposte, inoltre, due grandi aree di sosta integrative a quelli normalmente esistenti, per le autovetture dei visitatori. Queste aree si trovano nella zona San Sossio del Comune di Somma Vesuviana. Tutte le informazioni sono presenti sul sito: www.festadellelucerne.it.

Con il rispetto di queste poche regole, tutti potranno partecipare e godere di questo evento tanto atteso.