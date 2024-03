SAVE THE DATE!

Teatro Cilea Napoli

Lunedì 22/04/2024

VA DOVE TI PORTA IL CUORE…IO TI ASPETTO AL BAR!

L’ evento a scopo benefico organizzato da

L’ Acchiappasogni Onlus al Teatro Cilea di Napoli in favore del Dipartimento Materno infantile dell’ Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, in collaborazione con A.F.Ma.l, per la realizzazione di un centro di simulazione medica ad alta fedeltà per la salvaguardia di mamma e neonato in sala parto.