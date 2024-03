Centro disabili chiuso a Somma: opposizione vuole portare caso in Consiglio

Somma Vesuviana. I Consiglieri Nocerino, Piscitelli e Sommese portano il caso della chiusura del centro disabili in Consiglio Comunale.

Il centro diurno per disabili di Somma Vesuviana è nuovamente chiuso. Dopo la ripresa del servizio annunciata dal Consigliere Granato e dall’Assessore Cuomo per lunedì 18 marzo, nella giornata di mercoledì 20 i Carabinieri hanno sottoposto i locali in Piazza Vittorio Emanuele III ad una nuova ispezione, la quale ha condotto poi alla decisione di una nuova chiusura per la mancanza dei regolari requisiti necessari. Un nuovo stop alle attività del centro che ha lasciato nello sconforto e nell’incertezza le famiglie degli utenti che continuano a chiedere risposte concrete all’Amministrazione.

Sulla vicenda sono intervenuti i Capigruppo consiliari Vincenzo Piscitelli, Giuseppe Nocerino e Giuseppe Sommese, i quali hanno deciso di presentare nel prossimo Consiglio Comunale, che si terrà il 26 marzo, un’interrogazione per discutere, tra i punti all’ordine del giorno, anche della situazione del centro. In particolare, i Consiglieri chiedono al dott. Nicola Boccia (al responsabile anche delle politiche sociali, dopo le dimissioni del dott. Bellebuono) di avere risposte in merito al motivo del ritardo che ha portato alla sospensione del servizio e al perché ancora oggi non si è indetta la gara per la scelta della nuova cooperativa a cui verrà affidato il servizio.

E, soprattutto, i Consiglieri chiedono una risoluzione immediata del problema, al fine di aiutare i ragazzi del centro e le loro famiglie ad ottenere il ripristino del servizio e la garanzia di continuità di quest’ultimo: “Confidiamo nel buon cuore del Presidente del Consiglio Comunale affinché queste nostre richieste siano inserite tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale”.