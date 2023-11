EvaProEva porta in scena il Rumore del Silenzio al Teatro Summarte

SOMMA VESUVIANA – Giovedì 23 Novembre 2023 ore 9:00 presso il Teatro Summarte a Somma Vesuviana, l’associazione EvaProEva, con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana e della Regione Campania, presenta la XII edizione de “IL RUMORE DEL SILENZIO” evento nato per sensibilizzare i giovani del territorio sull’argomento della violenza di genere, in particolare la violenza contro le donne.

Parteciperanno gli studenti del Liceo Scientifico “E.Torricelli” di Somma Vesuviana, dell’ I.T.I.S “E.Majorana” e dell’Istituto “Montessori”

Quest’anno l’evento avrà come tema principale il linguaggio, le parole che fanno male e quelle che non vogliono siano pronunciate.

“Stai zitta!”, monito per tentare di limitare la donna anche nel diritto di parola.

L’invito al silenzio, ai toni moderati, al mantenere il profilo basso nel confronto dialettico tra i sessi sono esempi di ciò che ancora oggi subisce la donna quando prova a far sentire la sua voce.

Ingresso gratuito