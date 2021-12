Edilizia: dipendente comunale al pronto soccorso per una licenza non concessa

La violenza si è consumata a Brusciano. L’aggressore è un imprenditore imparentato con un consigliere comunale.

Gaetano D’Amore ha ancora il volto tumefatto dai pugni ma secondo quanto riferito da chi in questo momento gli è più vicino è soprattutto la sua voce a rivelare ciò che ha subito. Si perché è ancora sotto choc il funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Brusciano, 15mila abitanti compressi in un budello di cemento tra Pomigliano e Nola, entroterra a nordest di Napoli. Un piccolo centro in cui però le tensioni non mancano di certo. Tanto per fare un ultimo esempio qui il responsabile del servizio urbanistico del municipio ha subito due aggressioni nello spazio di appena qualche giorno. E sempre dalla stessa persona. Martedì 14 dicembre Gaetano D’Amore ha ricevuto in ufficio la visita di un imprenditore che gli ha chiesto il rilascio di una concessione per la realizzazione di una piccola palazzina da adibire ad uso commerciale. Il permesso a costruire, però, non si può concedere: troppi ostacoli normativi al progetto finalizzato alla costruzione dell’edificio. Questo problema è stato subito spiegato ma l’imprenditore, che è il parente di un consigliere comunale, è andato lo stesso su tutte le furie. Ha inveito insultando il tecnico comunale fino al punto di avvicinarsi minacciosamente. C’è voluto l’intervento di alcune persone per calmarlo e invitarlo a uscire, anche perché si era introdotto nell’ufficio tecnico senza permesso e senza un preventivo appuntamento. La screzio comunque sembrava essere finito qui. Una pia illusione. Il giovedì successivo, 16 dicembre, D’Amore ha avuto la sfortuna di incontrare la stessa persona dal barbiere, in via Cucca, la strada principale del paese, a pochi passi dal municipio. E’ stato un attimo, il tempo di un incrocio di sguardi. Il funzionario pubblico è stato aggredito a schiaffi e pugni. Se l’è vista davvero brutta, il volto gli sanguinava tanto che poi è stato costretto ad essere accompagnato dai familiari al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Qui i medici gli hanno diagnosticato una serie di tumefazioni al volto. E’ stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni. Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha quindi sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Non è la prima volta che Gaetano D’Amore è vittima di violenze e intimidazioni. Nove anni fa criminali rimasti ignoti gli fecero trovare accanto alla sua automobile una bomba a orologeria nascosta in un carrellino della spesa. Ci vollero gli artificieri per disinnescare l’ordigno e rimettere in sicurezza tutta la zona.