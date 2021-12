Somma, esplode contagio: 193 casi. Sospese tutte le manifestazioni

Salvatore Di Sarno : “Ben 193 positivi attivi. Picco di contagi e dunque annulliamo tutte le manifestazioni natalizie pubbliche con effetto immediato! ”.

“Con ordinanza sindacale di questi minuti annulliamo tutte le manifestazioni natalizie pubbliche previste nel programma degli eventi natalizi, promosso dal Comune con decorrenza immediata e fino a revoca della stessa ordinanza. Ho disposto la chiusura immediata di Piazza Europa. C’è obbligo di indossare mascherine anche all’aria aperta. Per il resto ci sono le nuove normative vigenti regionali e nazionali con obbligo della mascherina FFP2 in alcuni ambienti chiusi, divieto di consumazione all’esterno dei locali, super green pass anche per il consumo al banco e divieto di utilizzo di spazi pubblici esterni. Abbiamo ben 193 positivi attivi, 41 nuovi casi in 24 ore, 127 persone in sorveglianza sanitaria e dunque non ho esitato un attimo nell’adottare queste decisioni nell’interesse della salute”. Lo ha annunciato pochi minuti fa Salvatore Di Sarno, sindaco di Soma Vesuviana nel napoletano