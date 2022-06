Drammatico incidente nel Napoletano. Morto un ragazzo di 25 anni

Questa mattina, intorno alle 5 circa, è avvenuto un drammatico incidente a Licola, in via San Nullo in cui ha perso la vita un ragazzo di 25 anni.

Secondo le primissime ricostruzioni, due auto, di cui una guidata dal giovane deceduto sul colpo che subito dopo ha preso fuoco causando un’esplosione, si sarebbero scontrate frontalmente causando ben 4 feriti, di cui una ragazza di 18 anni, trasportata già intubata all’ Ospedale di Pozzuoli in codice rosso, poi trasferita al Cardarelli viste la criticità della situazione. Le altre tre persone coinvolte nell’incidnte si trovano attualmente negli ospedali di Giugliano, Pozzuoli e Frattamaggiore.

Sono in corso ora le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire come sia avvenuto il violento scontro tra le due auto.