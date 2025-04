Donna muore per gravi ustioni a Ottaviano, indagini in corso

Ottaviano – Una terribile fatalità si è verificata a Ottaviano, dove una donna di 31 anni, Lucia Iervolino, è deceduta a causa di gravissime ustioni. L’allarme è stato dato dal marito, che ha chiamato i soccorsi nel tentativo di salvarla. Nonostante il rapido trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Sul tragico evento stanno indagando i carabinieri, sotto la supervisione della Procura di Nola. Il marito della vittima è stato sentito dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre l’abitazione in cui si è consumato il dramma è stata sequestrata per ulteriori approfondimenti.

Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi, compresa quella di un incidente domestico. Secondo le prime informazioni raccolte, la coppia ha una figlia che, al momento della tragedia, si trovava con il padre.

La comunità di Ottaviano è profondamente scossa da quanto accaduto, e amici e conoscenti si stringono attorno alla famiglia della vittima. Nel frattempo, gli inquirenti proseguono le indagini per fare piena luce sulla dinamica dei fatti e chiarire ogni dettaglio su questa tragedia che ha sconvolto l’intero paese.