MARIGLIANELLA CRESCE: AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO PARCO SENSORIALE INCLUSIVO

Mariglianella continua a investire nel futuro dei più piccoli con la realizzazione di un nuovo parco giochi in via XI Settembre. Si tratta del terzo parco che l’amministrazione comunale mette a disposizione della comunità, ma con una novità fondamentale: sarà un parco sensoriale, progettato per essere un luogo di gioco inclusivo e accessibile a tutti.

L’area sarà attrezzata con strutture prive di barriere architettoniche, pensate per stimolare i sensi e favorire l’interazione tra bambini con diverse esigenze, affinché nessuno si senta escluso. Un’attenzione particolare è stata riservata ai piccoli con bisogni speciali, per i quali il gioco rappresenta non solo un momento di svago, ma anche un’opportunità di crescita e socializzazione.

L’iniziativa nasce da una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, senza alcun costo per il Comune. Il parco, infatti, viene realizzato grazie a un’operazione legata al permesso di costruire convenzionato rilasciato alla nuova Alma Center, una struttura sanitaria che ha ceduto al Comune l’area destinata alla realizzazione dello spazio ludico. Un modello di sinergia che dimostra come la cooperazione tra istituzioni e imprese possa generare benefici concreti per la collettività.

L’inaugurazione è prevista per maggio.